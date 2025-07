No se encubre a nadie: Claudia

Ciudad de México.- “No estamos de acuerdo con el linchamiento mediático, tiene que haber pruebas”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al ser cuestionada sobre los señalamientos al senador Adán Augusto López que presuntamente lo vinculan con su exsecretario de Seguridad Hernán Bermúdez Requena cuando fue gobernador de Tabasco, y quien enfrenta una orden de aprehensión por vínculos con la delincuencia.

En la conferencia matutina, Sheinbaum agregó que no se cubre a nadie: “Si la fiscalía tiene contra alguien, que sea militante Morena o no, alguna evidencia, adelante, que continúe la investigación. Entonces, no vamos a cubrir a nadie nosotros ni la fiscalía, aunque la fiscalía obviamente es autónoma. Lo que tiene que seguir es la investigación.

“Ahora, así como no debe cubrirse absolutamente a nadie, si es que hay indicios de algún vínculo con la delincuencia o indicios de algún acto de corrupción o alguna ilegalidad, de la misma manera no estamos de acuerdo con el linchamiento mediático. Tiene que haber pruebas y tienen que actuar la autoridad de la fiscalía y los tribunales de justicia. Entonces, esa va a ser nuestra posición siempre”, dijo.

Comentó que Bermúdez fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco y ahora es investigado, por lo que tiene una orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República (FGR), es decir, “muy distinto a otros casos donde, por ejemplo, García Luna fue capturado en Estados Unidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Aquí de inmediato cuando hubo conocimiento de vínculos [con el crimen organizado] se abre la carpeta de investigación y la orden de aprehensión. Eso es lo primero y hay una diferencia”, argumentó la presidenta.

“No sospeché nada”

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, dijo que nunca sospechó de los vínculos de Bermúdez Requena con el crimen organizado.

“No sospeché, si hubiese sospechado de él inmediatamente lo hubiésemos separado del cargo. Todos los días acudíamos a la mesa de seguridad, ahí se presentaban los informes correspondientes y trabajamos de manera muy coordinada, por eso ahí están los resultados”, dijo el exsecretario de Gobernación.

Aseguró que la primera vez que oyó hablar del grupo criminal La Barredora fue cuando se mudó a la Ciudad de México y ocupó el cargo de secretario de Gobernación en la pasada administración federal.

“Nunca lo escuché en Tabasco, lo escuché por primera ocasión a raíz de unas supuestas filtraciones, de un supuesto hackeo, que se llama Guacamaya Leaks”, añadió.

Expresó que en su mandato en Tabasco, el crimen fue paulatinamente disminuyendo.