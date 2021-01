No se ha propuesto cancelar "mañaneras" sino evitar la transmisión, aclara Lorenzo Córdova

Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aclaró que el órgano electoral no ha propuesto suspender las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino evitar la transmisión íntegra, de acuerdo a los criterios legales vigentes.

A través de un video difundido en redes sociales, Córdova explicó que "no se ha sostenido que el Gobierno deba renunciar a su derecho a informar, y por su parte, los medios de comunicación tienen el derecho y la obligación de comunicar lo que se dice en las mañaneras"; pero en tiempo electoral, no se deben difundir de manera íntegra.

"Ante la desinformación que se ha difundido sobre las transmisión de las conferencias mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que aclarar a la opinión pública que nadie ha propuesto suspenderlas o cancelarlas.

"Los criterios vigentes que se han aplicado en los últimos dos años, establecen que durante las campañas electorales se debe suspender la transmisión íntegra de esas conferencias al considerarse que, al realizarse en ellas una promoción de los logros de gobierno, constituyen propaganda gubernamental cuya difusión está prohibida durante las campañas, por nuestra Constitución", señaló Córdova.

Lorenzo Córdova agregó que en las elecciones de 2019 y 2020 en los estados, se acataron las resoluciones de la autoridad electoral, por lo que esos mismos criterios, que hoy están vigentes, deberán aplicarse en las elecciones de este año, a partir del próximo 4 de abril, cuando comenzarán en todo el país las campañas.

"Como siempre, el INE vigilará que así suceda. En México, prevalece la libertad de expresión, que es un derecho que el INE defiende y promueve sin reserva alguna, pero también deben mantenerse las condiciones de equidad y legalidad en la competencia política, y el INE las va a salvaguardar conforme a sus atribuciones constitucionales", refirió Córdova.

Agregó que desde su autonomía, el INE garantizará que este año, la ciudadanía pueda votar en libertad, que su voto se respete y que las condiciones de equidad en la competencia se mantengan para que "una vez más, tengamos elecciones plenamente democráticas".