No se han solicitado apoyos de manutención para elefante Big Boy

El director del Zoológico de Culiacán, Diego García Heredia, aclaró que la institución no ha solicitado ningún tipo de cuota de los usuarios de agua potable, aplicable en sus recibos de consumo, para la manutención del enorme elefante asiático Big Boy que se mantiene en cuarentena. Dijo que conoce que la asociación civil denominada "Ola Verde" presentó ante el cabildo de Culiacán una propuesta para fijar una mínima cuota en los recibos de consumo de agua potable para contribuir al sostenimiento del enorme animal asiático.

García Heredia agradeció el interés de la asociación civil, pero estableció que el elefante está en calidad de depósito temporal, ya que una vez que pase la cuarentena será enviado a un santuario que se construye cerca de la capital del estado.

Destacó que por el tipo de especie que es requiere de ciertos cuidados donde el zoológico, como parte de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, puede facilitarle, como lo es el personal médico y de cuidados. Por su tamaño y fuerza, citó que no se cuenta con el espacio suficiente para mantenerlo en forma definitiva, por lo que se determinó aceptarlo en calidad temporal, mientras se cumple su cuarentena, luego de su traslado del estado de Jalisco. Diego García precisó que su hogar definitivo, será un predio de 21 hectáreas que está en proceso de convertirlo en un santuario por parte de la organización que se creó para su sostenimiento y conservación en un habitad más natural.

Sobre el precio de entrada al Zoológico de Culiacán, indicó que se mantiene la misma tarifa, no se modificó con la exhibición temporal de este elefante asiático, el cual pesa más de dos toneladas y se estima una edad de cuarenta años. Este enorme elefante asiático de nombre Big Boy, que pasó sus últimos años atado en un predio no adecuado en el estado de Jalisco, fue colocado en cuarentena en el Zoológico de Culiacán, luego de ser comprado a sus antiguos dueños del circo Rolex. Una vez que se recupere será enviado a un santuario de 25 mil metros.

Con un peso de más de cinco toneladas el enorme paquidermo fue trasladado desde el estado de Jalisco, bajo resguardo de expertos en manejo de animales y veterinarios, a fin de rescatarlo de la situación deplorable en que se encontraba, a causa de su baja alimentación y cuidados. A iniciativa del conductor y activista, Arturo Islas Allende, del empresario en la gastronomía, Jorge Cuevas "Mr Cuevas" y con auxilio de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México que preside, Ernesto Zazueta Zazueta, se logró comprar esta especie de elefante en vías de extinción y trasladado a la capital del estado.