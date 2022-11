"No se informan de casos sangrientos porque no somos 'Alarma'", justifica AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que muchas veces su gobierno no difunde avances en investigaciones de eventos sangrientos o polémicos, como los casos de los videos que se hicieron virales en días pasados de perros llevando en sus hocicos restos humanos en Zacatecas y Guanajuato, porque "no queremos parecer (la revista) Alarma".

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que seguramente se están investigando estos casos y garantizó que se informará de sus avances.

"Seguramente están investigando sobre los casos, estos y ya van a informar. A veces no queremos dar mucha información de este tipo porque no queremos parecer `Alarma´, pero si ustedes lo piden, sí, todo.

"Ahí tiene que tomarse en cuenta, cuando dicen redes sociales, no crean que es todo el pueblo, eh", dijo.