No se permite corrupción en licitaciones, asegura AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es ilegal que haya proveedores en el gobierno y en caso que haya alguna irregularidad, como un sobrepago o un sobreprecio en licitaciones, existe la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que investigue, pues afirmó que en su gobierno no se permite la corrupción y no hay impunidad.



"No es ilegal que haya proveedores en el gobierno, no existe ninguna ley que lo impida, al contrario la Ley de Obras Públicas y muchas de las compras que hace el gobierno se hacen a través de proveedores.

"Si hubiese alguna irregularidad un sobrepago, un sobreprecio existe la Secretaría de la Función Pública y se investiga y no se permite en este gobierno la corrupción y no hay impunidad", dijo en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El mandatario federal afirmó que es común que cuando se pierde una licitación, las empresas que no obtuvieron los contratos buscan inconformarse, y si no tiene elementos y no quieren transparentar información, señaló, acuden a medios de comunicación y filtran información.