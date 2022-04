No se puede esperar que el PAN apoye la reforma eléctrica: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se puede esperar que el PAN apoye su iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, pues, afirmó, hay estudios que vinculan al partido con grupos nazi-fascistas.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que el blanquiazul fue creado en 1939, un año después de la expropiación petrolera para oponerse a la política del general Lázaro Cárdenas y para defender los intereses de particulares y de empresas nacionales y extranjeras.

"El PRI tiene que definirse; en el caso del PAN no se puede esperar mucho, no es justificación, pero el PAN surgió para defender los intereses de particulares, de empresas nacionales y extranjeras. No hay que olvidar que el PAN nace en 1939, un año después de la expropiación petrolera para oponerse a la política del general Cárdenas.

"Es un partido desde sus orígenes es conservador, insulso hay quienes han estudiado la historia del partido y lo vinculan con grupos o con el pensamiento nazi-fascista. Eso es tema de discusión y de debate", dijo en Palacio Nacional.