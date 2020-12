No se puede gobernar a partir del chantaje: AMLO a Federalistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los gobernadores de oposición agrupados en la Alianza Federalista, a que si desean obtener mayores recursos para sus estados interpongan una controversia constitucional para modificar la Ley de Coordinación Fiscal, pues aseguró que "no se puede gobernar a partir del chantaje".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que la Federación reparte los recursos de acuerdo a esta ley, por lo que no puede dar más a un estado y quitarle a otro.

"En la polémica esta sobre las participaciones federales, pues hay una Ley de Coordinación Fiscal y yo siempre invito a los gobernadores opositores a que presenten una iniciativa de reforma a la Constitución. Si dicen que no se les entregan recursos suficientes, pues lo que procede es que se reforme la Ley de Coordinación Fiscal porque nosotros tenemos que enviar los recursos a los estados de acuerdo a esa ley. No podemos dar más a un estado y quitarle a otro, porque hay una fórmula en esa ley.

"Y también no se puede gobernar a partir del chantaje. 'Vamos a entendernos, ya no voy a criticar al presidente, pero a ver, ¿cuántos recursos adicionales nos van a enviar?' Lo que diga mi dedito (nada)", dijo.

En el salón Tesorería, el mandatario aseguró que está acostumbrado a recibir ataques, pues indicó que lleva mucho tiempo mucho tiempo luchando.

"Además, tengo mi consciencia tranquila, ese es mi escudo", dijo.