No sé qué clase de monstruos lastiman mujeres y niños: Pavlovich

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, se cuestionó sobre "No sé qué clase de monstruos se atreven a lastimar a mujeres y niños", en la multihomicidio ocurrido ayer lunes de la familia mormona LeBarón.

Mediante su cuenta de Twitter, la mandataria priista, dijo que "como madre siento coraje, repudio y un profundo dolor por los cobardes hechos en la sierra entre Sonora y Chihuahua".

Y agregó: "No sé qué clase de monstruos se atreven a lastimar a mujeres y niños. Como Gobernadora toda mi colaboración para que no quede impune y paguen los responsables".

Esa publicación en redes sociales generó severas críticas hacia Pavlovich Arellano y su gabinete de procuración de justicia y seguridad.

El ataque armado contra los LeBarón ocurrió ayer en el municipio de Bavispe, Sonora y dejó un saldo de nueve integrantes de esa familia asesinados, según el gobierno federal.

En un helicóptero de la Fuerza Armada de México, por decisión de la familia LeBarón fueron trasladados a un hospital de Phoenix, Arizona, Estados Unidos, cinco menores lesionados durante el ataque perpetrado por un comando armado en la frontera Sonora-Chihuahua.

"Fueron cinco los pacientes, todos menores de edad, de entre 9 meses a 14 años edad, quienes en su mayoría se encontraban estables de salud al momento del traslado", comunicó la dependencia.