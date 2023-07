No se ve democracia en el caso Xóchitl, dice Dante

Ciudad de México.- Para que Movimiento Ciudadano (MC) apoye una eventual candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez, su postulación tendría que ser resultado de un proceso democrático, lo que hasta ahora no se ha dado, aseguró el dirigente nacional de ese partido, Dante Delgado Rannauro.

¿Van con Xóchitl?, —se le preguntó a Delgado.

“Primero tendría que darse un proceso, si fuera un proceso democrático, primero se tiene que dar, y no se ha dado”, respondió.

Señaló que lo que se ha visto hasta ahora en la alianza opositora PAN, PRI y PRD es parte de las viejas prácticas de “simular ante la sociedad”. En este sentido, dijo que lo más importante es hablar de cara a la sociedad: “En lugar de declarar hay que construir”, enfatizó el líder emecista.

“En lo que sí debo ser claro es que el pueblo de México debe tener la absoluta seguridad de que MC va a participar en el proceso electoral de 2024”, recalcó.

Alfaro se retirará

“Yo no creo que se pueda hablar de diálogo cuando tú te sientas a platicar con alguien sin escucharlo, cuando tú te sientas a platicar con alguien sabiendo que vas a ignorarlo, eso no es diálogo, eso es monólogo, y esa ha sido la tónica de la relación (con Dante Delgado) en los últimos meses”, señaló el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al explicar por qué decidió no buscar la candidatura presidencial de MC y retirarse de la política al terminar su mandato.