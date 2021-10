No será fácil apoderarse del litio aun comprando diputados: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que haya un plan B ante su iniciativa de reforma constitucional para nacionalizar el litio y advirtió a empresas y particulares que "no será fácil" apoderarse de de la explotación de este mineral aún cooptando o comprando diputados.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador adelantó que en caso de que no se apruebe su iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, como fue enviada, "y haya una traición", se buscarán otras estrategias que en su momento dará a conocer.

"Ya hay todo un plan, el litio es estratégico, es de la nación; o sea, que no piensen que con un amparo, que cooptando, comprando a diputados, se van a quedar con el litio, o con amenazas o con presiones", dijo.

-"¿El gobierno ya tiene una proyección de cómo podría explotarse?", se le preguntó.

-"Sí sabemos cómo lo vamos a hacer, nada más que va a depender de la aprobación de la ley eléctrica y también decirles, a los que se están frotando las manos de que no va ser fácil que se apoderen del litio porque a mí me quedan todavía pues como tres años, y si hay un acto de traición, de que no se apruebe la reforma constitucional que tiene que ver con el litio, vamos a buscar otras opciones, otras estrategias", respondió.

EL UNIVERSAL informó este domingo que los diputados de Morena presentaron una nueva propuesta para nacionalizar el litio, en caso de que la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador sea rechazada en el pleno de San Lázaro en noviembre o diciembre próximos.

El plan B, que está a cargo de la diputada Lidia García Anaya, no considera prohibir las concesiones a privados.

Este lunes en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que está demostrado que el litio es fundamental para el desarrollo tecnológico, por lo que "no queremos que lo exploten en beneficio de particulares ni de nacionales ni de extranjeros".

"Mi opinión es que el litio es un mineral estratégico que debe de quedar bajo el dominio de la nación. Como dicen los rumorólogos, sé de muy buena fuente de que les importan mucho el litio, a quienes actúan como hegemonías, y nosotros no podemos dejar ese mineral estratégico al mercado, no lo podemos poner al mercado. Eso tiene que ser un mineral estratégico para el desarrollo de nuestro país, y tenemos que pensar en las nuevas generaciones ya, a lo mejor a nosotros no nos va tocar la era o la época del litio, porque va a llevar tiempo, todavía.

"Sin embargo, está demostrado que es fundamental para el desarrollo tecnológico. Entonces nosotros tenemos litio en México, y no queremos que lo exploten en beneficio de particulares, ni de nacionales ni de extranjeros", aseveró.

El presente López Obrador reiteró que se respetarán todas los contratos y concesiones que se han entregado para la explotación del mineral, pero hacía adelante será dominio exclusivo de la nación.

"Cuando me plantearon lo del litio, cuando se inauguró el proyecto y tuve la reunión con el gabinete, instruí de que se tenía que respetar lo que ya se había otorgado en concesión, pero que hacia adelante ya era dominio exclusivo de la nación", agregó.