No será obligatorio asistir a clases presenciales: Delfina Gómez

Al anunciarse la vacunación para personal docente en Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas y poder regresar a clases presenciales ante la pandemia por Covid-19, Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación (SEP), señaló que "no es obligatorio" asistir a las aulas.

En la conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, Gómez apuntó que dentro de las carpetas que se tienen en las escuelas, hay una "carta compromiso" que tienen que firmar los padres de familia.

"Vamos a ser muy respetuosos como Secretaría de Educación Pública de la decisión que tomen los padres de familia y de las indicaciones que nos de la Secretaría de Salud", indicó.

"Cada uno de los seres humanos tenemos diferentes formas de enfrentar lo que estamos viviendo, unos con miedo, otros con desesperación, cada ser humano es tan diferente que tenemos que tener ese respeto de que al padre de familia sea el que determine y que se comprometa.

"También tienen que comprometerse a enviar a su pequeñito y a participar conforme lo establece el protocolo de ingreso", agregó la titular de la SEP.

La secretaria de Educación pidió enfrentar la situación y mencionó que los alumnos "ya están desesperados" e incluso han sufrido violencia por parte de adultos.

"De momento se desesperan también algunos adultos de tener a los pequeñitos y ya no saben qué hacer en casa; es cuando echan de menos mucho a los maestros y que dice ´pues cómo le hace el maestro con 40 si yo con uno no puedo´", declaró.

Luego de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, mencionó que el regreso a clases presenciales podría ser con semáforo epidemiológico amarillo, Gómez señaló que los alumnos podrían "ir dos, tres horas al día nada más para que vean algunas tareas, vean algunos trabajos, algún seguimiento" porque lo que más interesa "pedagógicamente hablando", dijo, es ver cómo están los niños en el aspecto socioafectivo y en conocimientos para realizar los contenidos.

Refirió que padres de familia, sindicatos y autoridades federales, estatales y municipales participan en este proceso de vacunación.

La secretaria de Educación indicó que hoy mantendrá una reunión con gobernadores para revisar el proceso de vacunación para maestros y comenzar con la aplicación de dosis el 20 de abril y finalizar el 27.

Asimismo, agradeció a los docentes de Campeche por el regreso a clases presenciales que comienza el próximo lunes.

"Ya lo anhelamos, ya es muy importante para, no solamente nuestra sociedad, nuestros padres de familia, sino muy en especial para nuestros niños", expresó Delfina Gómez.

La titular de Educación hizo un llamado a los padres de familia para que apoyen porque "no es solamente la responsabilidad de los maestros".

"También los padres de familia tienen que tener todos los cuidados con sus pequeñitos desde que salen de casa, que les tomen la temperatura, de que le lleven su cubrebocas, de que estén atentos a cualquier situación de malestar", dijo.

La secretaria de Educación pidió a comités de padres de familia ayudar a los maestros a supervisar el contacto físico que tendrán los alumnos entre ellos.

Gómez destacó el proceso de vacunación para maestros, que este 15 de abril inició con la asignación y equipamiento de centros de vacunación y del 16 al 19 de abril habrá una integración por equipos del personal responsable de vacunación y se hará la entrega de vacunas, así como la distribución.

De acuerdo con Gómez, la aplicación de la vacuna se realizará en macrocentros de vacunación en los que estarán distintas zonas escolares, así como en instalaciones de salud con apoyo del IMSS, ISSSTE, Sedena, Marina, Guardia Nacional y la Brigada Correcaminos, entre otras dependencias.

En cuanto a la organización, Gómez agregó que en Baja California, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco y Aguascalientes iniciarán actividades previas, el 27 y 28 de abril para preparar la logística de vacunación.

Guanajuato, Colima, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Durango, Sonora y Guerrero tendrán actividades previas el 4 y 5 de mayo; mientras que en Sinaloa, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tabasco y Tlaxcala será el 11 y 12 de mayo.

Querétaro, Quintana Roo, Puebla, Yucatán y Baja California Sur tendrán actividades previas el 18 y 19 de mayo; Ciudad de México y Chihuahua, el 20 y 21 de mayo.