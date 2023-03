"No solicitamos nada": Papá de Debanhi a "El Norteño"

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 21 (EL UNIVERSAL).- El caso de Debanhi Escobar, joven asesinada en Nuevo León, se convirtió en una de las historias más mediáticas. A 11 meses de su fallecimiento, no han parado de surgir interrogantes sobre los responsables del asesinato.

En días recientes, el nombre de Debanhi se volvió tendencia y no por las razones adecuadas. Y es que los comediantes Franco Escamilla y Edson Zúñiga, mejor conocido como "El Norteño", reavivaron la polémica de Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, por el chiste sobre la muerte de la joven, al cual le valió decenas de críticas.

¿Cuál fue la respuesta de Mario Escobar al comediante "El Norteño"?

La burla de Escamilla a Platanito ocurrió durante el "Roast" al comediante Oscar Burgos en su canal de YouTube, mismo que cuenta con 1.8 millones de reproducciones.

En el video, Zúñiga aseguró "si tú estás aquí mi queridísimo platanito es por dos razones: o las cancelaciones no sirven o el papá de Debanhi encontró otra mina de oro. Ya quería el 30 por ciento del show".

La declaración de "El Norteño" provocó el descontento de Mario Escobar, quien concedió una entrevista exclusiva al conductor Gustavo Adolfo Infante, donde envió una contundente respuesta.

Ante los señalamientos de haberle pedido el 30% de las ganancias de los shows a Platanito, el papá de Debanhi aseguró que nunca ha solicitado dinero, ni tampoco ha monetizado los videos sobre su hija.

"No merece ningún comentario. Nosotros tenemos las bases de lo que hemos hecho y lo que queremos. Y siempre hemos buscado la verdad". Además, agregó que eso fue un invento de Zúñiga, pues quien debería salir a dar la cara es Sergio Verduzco para aclarar si existió o no la petición.

"El que ha estado hablando es el otro señor (Zúñiga). (...) Nosotros nunca hemos recibido ningún peso, ni hemos pedido ni un peso a nadie y yo creo que nunca lo haremos", explicó.



¿Cómo van los avances de la investigación de Debanhi Escobar?

Otro de los temas que Adolfo Infante tocó en la entrevista con Mario Escobar fue respecto a los avances de la investigación. "Ahorita hay personal de la FGR en el Motel siguiendo con las periciales. (..) Tengo la esperanza que vamos a salir contra viento y marea, es muy complicado porque estamos tratando con gente muy peligrosa".

El papá de Debanhi aseguró que, en su momento, dará a conocer los pormenores junto con su equipo de abogados. "Venimos de una ´verdad histórica´ que ellos quisieron formar y nosotros construimos una verdad legalmente con documentos".

Escobar destacó que es "lamentable" que los padres y familiares de las víctimas tengan que hacerse cargo del trabajo de la Fiscalía. "No se lo deseo a nadie. ¿Qué hubieran hecho ellos si hubiera sido uno de sus hijos?" sentenció.