"No son tiempos de precandidaturas"; Adán Augusto recula a debate

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, reculó con la propuesta de un debate entre "corcholatas presidenciales" de Morena.

En entrevista este lunes al salir de Palacio Nacional, tras participar en un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador con el especial para las Américas de Estados Unidos, Chris Dodd, en Palacio Nacional, en encargado de la política interna, expresó que no son tiempos de precandidaturas ni de proyectos políticos.

"Tendrían que esperar, en términos de constitucionalidad, cómo vamos a debatir si ni siquiera se abre el espacio de precandidaturas".

"No son tiempos de candidaturas, lo que hacemos cada uno de nosotros es aprovechar nuestro tiempo libre o ir a los estados y encontrarnos con varios sectores".

Aunque la semana pasada López Hernández respaldó los debates entre los aspirantes de Morena.

Al titular de Segob le preguntó si era una coincidencia con Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien también dijo que había que esperar.

"No son tiempos de precandidaturas... Ahora bien, imagínense, el secretario de Gobernación que va a debatir que con el secretario de Relaciones Exteriores o con la jefa de Gobierno o con el presidente del Senado (Ricardo Monreal, quien es presidente de Junta de Coordinación Política) si no son tiempos todavía de proyectos políticos, son los tiempos del Presidente", dijo el funcionario.

Afirmó que no se puede caer en actos anticipados de campaña.