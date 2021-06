No soy traidor ni chivo expiatorio de derrota en CDMX, dice Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras los señalamientos en su contra de quienes lo culpan de los malos resultados de Morena en la Ciudad de México en las elecciones del 6 de junio pasado, el líder de ese partido en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, rechazó haber traicionado al movimiento o tener alguna responsabilidad en esas derrotas.



En rueda de prensa, el senador zacatecano advirtió que no está dispuesto a ser chivo expiatorio de nadie en la derrota de Dolores Padierna en su intento por ser alcaldesa de Cuauhtémoc y pidió a los involucrados que asuman su responsabilidad.

"No traicioné al movimiento, no soy responsable de nada. No puedo torcerle el brazo a los electores de la Cuauhtémoc. Están bastante capacitados, politizados. (...) Yo no soy dirigente de partido, no tuve responsabilidad alguna en la Ciudad de México y no estoy dispuesto a ser chivo expiatorio de nadie. Que cada quien asuma su responsabilidad. Soy un hombre serio, respetable, responsable de lo que hago".

Dijo que es una falta de respeto atribuirle a una persona o a una corriente la derrota en una elección, pues es otorgarle demasiado poder, por lo que aseguró que ante las acusaciones infundadas que lo involucran actuará con prudencia y ecuanimidad, porque está en contra del sectarismo y de reproducir "la noche de los cuchillos largos, no creo en eso, y no creo tampoco en intrigas de descalificación".

Monreal Ávila desmintió que haya un distanciamiento entre él y el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por el contrario, afirmó que no hay ni habrá jamás desencuentros entre ambos.

Señaló que se reúne con el mandatario cada ocho o diez días y "nunca he tenido una expresión de desacuerdo".

Se pronunció porque Morena revise su estrategia y sus procedimientos de selección de sus candidatos, así como su cercanía con los electores y su relación con los sectores de la población.

Respecto al tema de la Línea 12, desmintió también a quienes lo consideran favorecido por la confrontación entre la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard, ya que se allanaría su camino hacia la Presidencia de la República. "No estoy pensando en eso. Estamos a destiempo. Aquel que se atreva a adelantar los ritmos y los tiempos no es sino un suicida político, y yo no lo soy".

Ricardo Monreal aseguró que no actuará de manera precipitada ni ventajosa o mezquina, pues para la elección presidencial "falta bastante tiempo" y lo que le interesa al grupo parlamentario de Morena en el Senado es fortalecer la figura presidencial, consolidar la transición política y profundizar el cambio de régimen. "No nos mueve ninguna otra aspiración, no nos mueve ninguna ambición vulgar", subrayó.