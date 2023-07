No temo por mi vida, estoy lista: Xóchitl

Ciudad de México.- De visita en Puebla, donde presumió que ya reunió 190 mil firmas de apoyo a sus aspiraciones, la senadora Xóchitl Gálvez aseguró que tiene los ovarios “del tamaño del mundo” para enfrentar al presidente Andrés M. López Obrador y al crimen organizado.

Dijo no tener miedo a ser víctima de alguna agresión en su contra, tras el clima de hostigamiento en su contra generado desde Palacio Nacional.

“No temo por mi vida, nunca he sido una mujer que tenga miedo. Entonces, ahora sí que dice el dicho que el que no quiera amanecer orinado que no duerma con niños. En mi caso sé lo que significa entrarle a una contienda política, sé que hay golpes, hay golpes bajos. No se vale que el Presidente use todo el poder del Estado para atacarme”, dijo.

Recordó que cuando exigió su derecho de réplica y el Presidente le cerró la puerta de Palacio Nacional reflexionó y dijo: “Creo que, ni modo, hay que entrarle al toro. Aquí estoy lista.

“Espero todos los fregadazos del mundo, pero quiero decirle al Presidente que está frente a la mujer más valiente. Esta mujer no se dobla. No hay un peso mal habido en mis cuentas bancarias, nunca me he robado un peso del erario”, afirmó.

“De una vez le digo claramente: dejen de ligarme con Fox. Fox no me hizo, me hice yo sola”, insistió la senadora.