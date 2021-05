"No tenemos contemplado ir a huelga ni a paro en Metro"

Fernando Espino, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro, asegura que ellos no tienen planeado ir a huelga ni a paro tras el accidente en la Línea 12 del Metro.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, afirmó que el Sindicato Nacional de Trabajadores busca soluciones porque son gente propositiva.

Añadió que las personas que amagaron con ir a paro de las 12 líneas del Metro son "un grupo que tratan de aprovechar el momento".

"No tenemos contemplado ir a paro, a huelga, no se ha tratado en nuestra organización sindical; es un grupo de persona que ha tratado aprovechar estos momentos para confundir a los medios de comunicación y a los trabajadores. El trabajador es muy consciente, responsable de sus actos. Nosotros no vamos a participar en ningún paro, no está contemplado", dijo.

Espino señaló que han pedido una reunión con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que valore la opinión de los trabajadores sobre los trenes que circulan en la Línea 12.

"Es importantísimo que saquen esos trenes de la Línea 12, no pueden circular en esa línea, en esas condiciones, con tantas curvas, son muy anchos esos trenes, no sirven para esa línea. Lo propusimos desde hace 9 años, lo hemos propuesto en cada una de las administraciones desde el 2012", comentó.

--Amagan con paro de labores en Metro

Ayer martes, líderes sindicales del Metro anunciaron que la próxima semana suspenderán labores en todo el sistema, dado el riesgo con que circulan los trenes en las 12 líneas del Metro.

En conferencia de prensa, señalaron que "podría ocurrir una desgracia mayor a la registrada la noche de este lunes", en la Línea 12 del Metro en donde fallecieron 25 personas tras el colapso de una trabe en la estación Olivos.

El líder del gremio, Jesús Urban, advirtió que no quedarán conformes con el cese de la directora general del Metro, Florencia Serranía Soto, "sino que le finquen responsabilidad penal y administrativa, porque es la principal responsable de esta desgracia", sostuvo.

Acompañado de Héctor Homero Zavala Zavala, secretario del Trabajo, y el arquitecto Jorge de la Rosa Pérez, integrante del área de Obras y Mantenimiento, coincidieron que "el gobierno capitalino debe entender que en este momento todo el sistema está en riesgo, principalmente las líneas B, 5 y 9, donde podría ocurrir una desgracia mayor a la ocurrida anoche", señalaron.

El también jefe de estación de la Línea 12, Jesús Urban, reveló que desde hace seis meses, "y desde antes", reportaron daños de estructura justamente en el punto donde ocurrieron los hechos, "pero no hicieron caso. Ese reporte se hizo diario, como en otras zonas de la misma Línea Dorada, la Línea B, Línea 5 y la 9".