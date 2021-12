El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que su gobierno no tiene enemigos ni "queremos tenerlos".

Un día después de haber sido invitado a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), a la cual asistieron todos los gobernadores, incluidos los agrupados en la Alianza Federalista, el mandatario afirmó que en el caso de los gobernadores de oposición no son adversarios, sino que han ejercido su derecho a disentir con su gobierno, lo cual, indicó, es normal.

"Siempre se ha gobernado para todos, es nuestra responsabilidad, y la verdad es que no tenemos enemigos ni queremos tenerlos, hay adversarios, que en el caso de los gobernadores, y yo diría que ni siquiera son adversarios, han hecho, han ejercido su derecho a disentir con el gobierno federal y esto es normal, más con el tiempo que estamos viviendo.

"Antes era muy difícil, porque el presidente era todo poderoso, aún así había discrepancia – cuando dominaba un solo partido, cuando el presidente era el primer mandatario y también el presidente del partido", dijo.