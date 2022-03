"No tengo nada de qué avergonzarme", responde AMLO al ser cuestionado sobre violencia contra periodistas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Al ser cuestionado sobre los asesinatos y violencia contra periodistas en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se ha avanzado en los casos de los comunicadores asesinados y no tiene nada de qué avergonzarse.



"Sí hemos avanzado y estamos cumpliendo, y no tengo nada de qué avergonzarme, tengo mi conciencia tranquila, estamos avanzando en todos los terrenos.

"Ya no hay la corrupción que existía antes, no hay la impunidad que imperaba, no existe el influyentismo que predominaba", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

López Obrador destacó que Rosa Icela Rodríguez, periodista de profesión, es la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en su gobierno, y no Genaro García Luna, quien está preso en Estados Unidos por tener nexos con la delincuencia.

"Lamentamos mucho lo de los asesinatos de los compañeros, de las compañeras periodistas y estamos investigando. De todos los casos hay abiertos expedientes de investigación y en la mayoría de los casos ya hay detenidos. O sea que los autores materiales, intelectuales, están en la cárcel, entonces no somos lo mismo", señaló el presidente de México al acusar a sus adversarios de usar los asesinatos de periodistas para atacar a su gobierno.

López Obrador también aseguró que en su mañanera no se provocan ataques cibernéticos contra periodistas y medios. Agregó que es tanta la libertad de expresión, que lo insultan todos los días.

"Ni modo que me quede callado, tengo que responder", expresó el presidente al mencionar a Leo Zuckerman, Chumel Torres, Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Pedor Ferriz y Carmen Aristegui.