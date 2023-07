"No tengo que rebasar a nadie...", afirma Beatriz Paredes

CIUDAD DE MÉXICO, julio 6 (EL UNIVERSAL).- Beatriz Paredes aseguró que no tiene que rebasar a Xóchilt Gálvez porque está arriba en las encuestas y dijo que le encanta que se vista como ella y que tenga también un origen indígena.

En rueda de prensa, después de registrarse como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio Va por México, lamentó que el presidente López Obrador se entrometa en el proceso interno de la oposición y dijo que mejor debe decir quién es el candidato de Morena.

Cuestionada si puede rebasar a Xóchilt, dijo que va arriba en las encuestas, "ella misma lo reconoció un programa como Joaquín López Dóriga, yo no tengo que rebasar a nadie".

A pregunta expresa si el fenómeno Xóchitl la anima o la desanima, indicó que "me encanta que Xóchitl se vista como yo porque le estamos dando una gran promoción de la vestimenta que surge de las mujeres artesanas, me encanta que Xóchitl tenga orígenes indígenas como yo, entonces creo que no tiene por qué desanimarme, son biografías distintas, yo tengo mayor experiencia".

"Me gustaba mucho como candidata a la Ciudad de México, ella tomó una decisión y me sorprendió, pero este un proceso que apenas empieza", dijo.

Lamentó que al Presidente le guste mucho el tema electoral, creo que es suficiente que se entretenga en el proceso electoral de Morena, creo que de repente no le alcanza el proceso electoral de Morena y se quiere meter en otros. Sería bueno que nos platicara quién va a ser el candidato de Morena.

"No sé cómo llegue el PRI a este proceso, se cómo llega Beatriz Paredes, llega puesta, dispuesta, con toda la decisión, con toda la experiencia, con madurez y serenidad y lista para alcanzar la victoria en este proceso interno", concluyó.