"No va a faltar alimento a animales de zoológicos", asegura Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- Luego de que se señaló que el Gobierno de la Ciudad recortó el presupuesto de alimentación en los zoológicos, la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, comentó que ello se debió a un déficit en la planeación del presupuesto, pero que ningún animal se quedará sin alimento.

A pregunta expresa sobre si hubo algún recorte presupuestal, la mandataria capitalina mencionó que no, y explicó que la acusación tiene origen en un déficit presupuestal a la hora de la planeación de la partida para los zoológicos, pero que se resolvió.

"No va a faltar alimento a los animales de los zoológicos, por alguna razón salió deficitario cuando se aprobó en el Congreso de la Ciudad en diciembre del año pasado, y enero se le dio mayor suficiencia a la alimentación, fue ahí un problema a la hora de diseñar el presupuesto", comentó.

Asimismo, indicó que la dieta de los ejemplares en los zoológicos son especializados, por lo que no puede faltar los mismos, por ello comentó que los pingüinos comen arenque.