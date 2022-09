"No va a suceder lo de Pasta de Conchos", asegura AMLO

A-AA+

"No va a suceder lo de Pasta de Conchos, que se decretó que no había ya ninguna posibilidad de recuperar a los mineros, nosotros no, ahí vamos a estar", expresó López Obrador ante el rescate de 10 mineros atrapados en Sabinas, Coahuila.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador mencionó que los familiares de los mineros habían rechazado el plan de rescate, que tardaría varios meses.

Asimismo, acusó que es "politiquería" el que se pida la renuncia de Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil.

"Sí, pero eso ya es politiquería, estamos hablando de lo que está sucediendo", expresó.

"Se habla sobre una posible indemnización a los familiares", se le dijo.

"Sí, pero eso no es ahora lo más importante, ahora lo más importante es el rescate. Desde luego que hay una indemnización, pero eso no es el tema", respondió el Presidente.

"En el caso de Pasta de Conchos, les voy a explicar qué sucedió, porque puede servir. Nosotros hicimos el compromiso, como hicimos el compromiso de Ayotzinapa, y se está cumpliendo, de que si ganábamos íbamos a rescatar a los mineros de Pasta de Conchos. Y ganamos y empezamos a tener reuniones con los familiares buscando consenso en 65 familias.

Entonces, el planteamiento fue: ´Bueno, nos va a llevar tres años el rescate, de acuerdo a los estudios; va a costar alrededor de dos mil millones´. Se puede entregar indemnizaciones, que todo el terreno, cientos de hectáreas se conviertan en un parque, en un memorial, y que se lleven a cabo desde luego mejoras en la situación económica de las familias, que incluye vivienda, mejoras en la comunidad, en el pueblo.

"Entonces, el planteamiento fue: ´Si están de acuerdo, si hay consenso, todos, se hace el memorial y no se lleva a cabo el rescate´. También se habló de los riesgos por gases, se hizo toda una explicación amplia. La condición fue que tenía que haber para cualquier decisión consenso. Y no lo hubo; de las 65 familias, 11 dijeron: ´Queremos los cuerpos´. Y a partir de ahí se les pagó una indemnización, se les ayudó, se están haciendo obras y se está haciendo el trabajo para sacar los cuerpos con la inversión que mencioné, y está a cargo de los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad.

"Entonces, en este caso no es eso, es nada más el tiempo que, desde luego, es menor lo que se estima de tiempo, pero yo entiendo la situación de los familiares. Eso es lo que hay", declaró.

Señaló que sus adversarios, "también andan zopiloteando" en el rescate de los mineros atrapados desde el 3 de agosto.