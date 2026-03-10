"No vale la pena hablar de Simón Levy", dice Sheinbaum

Al ser cuestionada por el caso del empresario y exfuncionario Simón Levy Dabbah, quien fue detenido por la Interpol en Portugal y liberado horas después, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó dar opiniones de quien fue cercano a la Cuarta Transformación durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

"Sin comentarios. Creo que tiene una orden de aprehensión por violencia [...] Bueno, ese es otro tema. Ni vale la pena hablar de esta persona", declaró durante la conferencia matutina de este martes 10 de marzo.

- ¿Qué pasó con Simón Levy?

A finales de octubre del año pasado, la Jefa del Ejecutivo confirmó que Simón Levy fue detenido en Lisboa y posteriormente liberado por tener nacionalidad europea. La Mandataria federal detalló que la Ficha Roja de la Interpol fue por dos órdenes de aprehensión derivadas de carpetas de investigación en la Ciudad de México en los años 2021 y 2022, y en donde una de ellas fue puesta por un particular por una agresión y la otra tiene por la una violación de una norma ambiental que hubo por una irregularidad.

"Son dos órdenes de aprehensión que vienen desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con esas órdenes de aprehensión? La Fiscalía General de la República, a partir de las órdenes que tenía la Fiscalía de la Ciudad de México, libera una ficha roja que se llama, que la Interpol, pues activa, tiene activada de manera permanente", dijo el 29 de octubre pasado.

- ¿Quién es Simón Levy?

Simón Levy se desempeñó como director de la agencia de promoción de inversiones en la Ciudad de México y fue designado por López Obrador como subsecretario de Planeación y Política Turística en la Secretaría de Turismo. Tiempo después, fue señalado por violencia y amenazas, así como por presuntos fraudes inmobiliarios.

- Simón Levy desmiente acusaciones en su contra

En redes sociales, el empresario desmintió dichas acusaciones y se dijo víctima de persecución política y de atentados en su contra. Respecto a la declaración de esta mañana de la presidenta Claudia Sheinbaum, el abogado respondió:

"Oiga, Claudia Sheinbaum, por cierto qué pasó con que yo estaba arrestado en Portugal? ¿No que me iba a extraditar? Por qué no dice a los mexicanos que no pudieron presentar UNA sola prueba y que se cayó su ´extraditado´ porque no estaba en Portugal además de la trampa que les puse?", expresó en su cuenta de X.

En otra publicación, agradeció a la periodista Reyna Haydee por cuestionar a la Mandataria sobre su caso: "Agradezco la valentía de la periodista @rynram por confrontar a @Claudiashein y dejarla prácticamente en silencio. No es un tema de Simón Levy es lo que la periodista muestra: la judicialización y sus agentes privados para atacar a los ciudadanos inventando delitos", dijo Simón Levy.