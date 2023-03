"No vamos a permitir consejeros del INE a modo", dice Santiago Creel

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL). – Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, denunció que con la integración de las quintetas para el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Morena pretende imponer a Consejeras y consejeros a modo.

A través de su cuenta de Twitter, sostuvo que lo anterior es parte del denominado "Plan C" del partido guinda, luego de que la Suprema Corte otorgó una suspensión al plan B en materia electoral.

"MORENA busca poner en marcha su Plan C, para tener consejeras y consejeros del INE a modo. No lo vamos a permitir #ElINENoSeToca", declaró.

El líder albiazul, señaló que cualquier intento de imponer personas que no cumplan con el requisito de imparcialidad, "será frenado": " La Ley es la Ley".

En la misma red social, el coordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Romero, dijo que analizarán los perfiles, para votar a favor de quienes garanticen imparcialidad.

"Desde @diputadospan analizaremos a conciencia las quintetas presentadas por el Comité Técnico y propondremos los perfiles de mujeres y hombres que garanticen la imparcialidad del @INEMexico", dijo.