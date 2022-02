"No violamos ninguna veda", dice Sheinbaum sobre desplegado

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- Luego que el INE ordena bajar de redes sociales el desplegado de los gobernadores de Morena en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dijo que desde su perspectiva no violó la veda electoral, y criticó que el órgano electoral debe ser arbitro y no parte de las críticas.

"Desde nuestra perspectiva no violamos ninguna veda… lo que llama la atención es que un consejero se dediqué a responder tuits. Desde mi perspectiva muestra una vez más que estos consejeros más que árbitros se han convertido en parte, eso es lo que hoy está a discusión. Inclusive el tema que se ha planteado de la reforma electoral, lo que no puede seguir ocurriendo es que algunos consejeros del INE, que no son todos, se dediquen a estar discutiendo en las redes sociales una manifestación de un gobernador o una Jefa de Gobierno, ellos son los árbitros".

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo aseguró que está en su derecho manifestarse en redes sociales y que eso no es un "encono" sino que el INE se debe dedicar a ser el árbitro electoral ya que es una de sus funciones y está establecido por la Constitución de la República.

Ante las recientes críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus hijos, en el contexto de la revocación de mandato, Sheinbaum señaló que las calumnias seguirán, por ello llamó a la población a informarse de manera correcta, y no dejarse llevar por fake news.

"La población que tome partido me parece muy bien, no partido en términos de partido político, aunque también puede ser, pero es muy importante que la población sea consciente que se informe, pero en noticias falsas, fake news, que sepa distinguir entre una noticia falsa más ahora que ha venido esta retahíla de calumnias".

Sobre si podría presentar una denuncia por los ataques personales que ha recibido por redes sociales, Sheinbaum Pardo dijo que hay mensajes sumamente ofensivos, "pero si uno sabe que es un bot, hay que decir que es un bot, no es una persona que exista sino un robot que alguien diseña lo que tiene que decir".