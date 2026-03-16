Ñomndaa, lengua que lucha contra el olvido

Putla, Oax.- Antes de que se deje de hablar el ñomndaa en Santa María Ipalapa, una de las variantes del amuzgo, el maestro, artista de teatro y defensor de la lengua, Palemón Olmedo Ávila, comparte y enseña hablar su lengua a jóvenes y a menores.

Aunque el ñomndaa, una de las variantes del amuzgo hablada al Sur de Guerrero y Oaxaca no está en riesgo próximo a desaparecer, sólo las personas adultas y de hasta 40 años lo hablan; los jóvenes y niños ya no lo aprendieron.

El maestro Palemón Olmedo se ha integrado al programa Nidos de Lenguas, impulsado desde el Instituto de Lenguas Originarias de Oaxaca (Ileo), con el objetivo de integrar a nuevos hablantes en las comunidades donde existe algún grado de riesgo para la lengua materna.

Ipalapa es un pueblo amuzgo ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca, en los límites con Guerrero, con un poco más de 5 mil de habitantes, solo los adultos mayores hablan ñomndaa. Palemón no recuerda cuando se dejó de hablar la lengua que le enseñaron sus padres y sus abuelas, aunque dice que, durante su vida de estudiante, los maestros le obligaban a hablar el castellano.

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ENSEÑANZA

En 2025, el Ileo contactó al maestro Palemón Olmedo para que se integrara al programa de Nido de las Lenguas que consiste en aprender una lengua desde la cotidianidad de las personas, es decir, en la vida diaria, "partiendo de que la casa es el primer escenario, es el lugar natural donde no solamente se adquiere la lengua, sino se adquiere todo el bagaje cultural de los pueblos originarios", explica Víctor Cata, actual secretario de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos de Oaxaca.