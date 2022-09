Normalistas buscan militares infiltrados en Ayotzinapa

A-AA+

Normalistas de Ayotzinapa informaron que están haciendo una revisión entre los alumnos para identificar si hay un infiltrado del Ejército u otra corporación, como el caso de Julio César López Patolzin, uno de los 43 desaparecidos, quien era militar en activo.

Este lunes, durante una hora de forma intermitente bloquearon la Autopista del Sol, en el punto conocido como El Parador de Marqués. En el bloqueo, los estudiantes repartieron volantes con los que exigieron justicia por sus 43 compañeros y donde se solidarizaron con los papás y mamás.

Durante el bloqueo, los estudiantes reprocharon que en la investigación del Caso Ayotzinapa que encabeza el gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no se esté investigando al exmandatario, el priista Enrique Peña Nieto ni al exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos. Los normalistas llegaron al bloqueo con unas lonas que tenía escrito: "Éramos el terror del Estado tanto que nos mandaron infiltrados".

Sobre los infiltrados, los estudiantes dijeron que continuarán buscando a López Patolzin porque, afirmaron, además de ser militar también era normalista. "No obstante, no queremos decir que haremos a un lado su búsqueda porque también era parte de nosotros, fue parte de Ayotzinapa y eso es muy importante recalcar, que al ser parte de nosotros lo seguiremos buscando, porque también es una persona", aseguraron.

A los estudiantes se les cuestionó sí ha detectado a los infiltrados en la normal; afirmaron; "estamos checando, estamos analizando que todos nuestros miembros de la escuela no tengan, no estén alzados como miembros del Ejército". E

n el bloqueo, los estudiantes exigieron que en la investigación del Caso Ayotzinapa se incluya a Peña Nieto y al general Cienfuegos pero, sobre todo, al exgobernador Ángel Aguirre Rivero porque tiene "una gran responsabilidad" en el ataque, asesinato y desaparición de los normalistas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014.