Noroña aplaude que AMLO entregue liderazgo de Morena

A-AA+

VERACRUZ, Ver., junio 24 (EL UNIVERSAL).- De "generosa" calificó Gerardo Fernández Noroña la decisión de Andrés Manuel López Obrador sobre entregar la estafeta de liderazgo de Morena a quien resulte seleccionado como Coordinador de los Comités de Defensa de la 4T el próximo 6 de septiembre.

Durante su primera asamblea informativa en el puerto de Veracruz, el petista también consideró esta acción como excepcional y relevante pues explicó que es la primera vez en que un movimiento realiza un proceso sucesorio fuera del esquema tradicional.

"La declaración que hizo el presidente me pareció muy fuerte y generosa de su parte. (...) Si bien su responsabilidad como presidente acaba en septiembre de 2024, él entrega el liderazgo una vez que la encuesta determine quién va a ser el coordinador de los comités", dijo.

Gerardo Fernández Noroña expresó que Andrés Manuel López Obrador es un líder excepcional y un político fuera de serie por lo que no hay lugar para sembrar duda sobre si el proceso interno de selección de candidato de Morena será resuelto a dedazo.

Nuevamente insistió en que, aunque la cúpula ha enviado mensajes respecto a quién le gustaría que fuera la candidata, el pueblo será quien tenga la última palabra y vencerá a la campaña de aparato.

El diputado con licencia por el Partido del Trabajo (PT) presumió que va muy bien pues las encuestas lo colocan en tercer lugar por lo que podría ser el ganador aun cuando no se ha valido de espectaculares, pinta de bardas y otro tipo de publicidad.

"Yo soy el verdadero tapado", bromeó.