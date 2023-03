Nos chocaron y en menos de un minuto empezaron los balazos: sobreviviente narra ataque en Nuevo Laredo

A-AA+

NUEVO LAREDO, Tamps., marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Alejandro Pérez, uno de los dos sobrevivientes del ataque registrado la madrugada del domingo en Nuevo Laredo, que dejó un saldo de cinco jóvenes muertos, relató que los militares abrieron fuego contra ellos sin marcarles el alto o hacer algún señalamiento.

De acuerdo con su declaración, a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, el joven relata que él, su hermano y sus amigos llegaron a la discoteca Mr. Pig a las 12 de la noche y al salir a las 4 de la mañana, se enfilaron por la calle Madero.

Dice que escuchaban música y platicaban a bordo de una Silverado Blanca y que no estaban consumiendo bebidas embriagantes.

"En menos de un minuto empezaron los balazos", dice sobreviviente

"Nadie nos venía siguiendo, no nos marcaron el alto ni hicieron algún llamamiento. De pronto vimos que atrás venía una camioneta de soldados con las luces apagadas, nos chocaron y en menos de un minuto, empezaron los balazos".

Afirma, al rendir su declaración ministerial, que viajaba en la parte trasera de la camioneta justo detrás de Gustavo Suárez, piloto de la unidad, que logró agacharse y comenzó a escuchar gritos.

"Como yo me agaché, nomás escuché gritos, no supe quien gritaba, pero decían: ayúdenme, ayúdenme. Alguien ya estaba herido, yo vi al que está internado ahorita (Luis Gerardo), pedía una ambulancia y vi que le dieron un balazo cuando estaba en el piso, llegó un militar y le dio en la mano".

Indicó que primero los disparos impactaron la parte trasera de la camioneta, después, vio una camioneta de militares por la parte de enfrente también disparando.