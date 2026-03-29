Nos faltan más de 133 mil, dicen buscadoras

Ciudad de México.- Colectivos de familiares de personas desaparecidas y madres buscadoras independientes rechazaron el informe que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina del viernes, donde aseguró que el gobierno federal sólo cuenta con datos suficientes para buscar a 43 mil 128 personas, aun cuando se contabilizan más de 132 mil desapariciones en México.

Además, expresaron indignación porque la información fue presentada a medios de comunicación un día antes de la inauguración del Estadio Banorte, el cual albergará la Copa Mundial de Futbol y el primer partido amistoso entre Portugal y México, el cual se disputó este sábado.

"Les importa más la inauguración de un pin... estadio que las más de 133 mil personas desaparecidas. Son unos mañosos porque los medios de comunicación están allá empecinados para ver la inauguración de un estadio, mientras aquí estamos las familias dolientes porque se llevaron un hijo, una hija, un esposo, un hermano, una hermana", declararon.

Al colocar el Muro de la Memoria para la Verdad y la Justicia en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP) en la Ciudad de México, activistas y madres se pronunciaron ante la reinterpretación de cifras. "No son 43 mil, nos faltan más de 133 mil, más la cifra negra.

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"El gobierno insiste en posicionar la cifra de 43 mil 128 personas como el nuevo número de personas desaparecidas. Reducir la crisis a una tercera parte de su tamaño real no es un avance, por el contrario, es un retroceso, y todavía más: es una segunda desaparición", acusaron.

Buscadoras reprocharon que el gobierno pretenda sólo tomar en cuenta aquellos registros que tienen carpetas de investigación, pues muchas veces las familias no presentan denuncias por el miedo y la desconfianza que les provocan las instituciones.