"Nos fue muy bien por virtud y por suerte", dice AMLO

"Nos fue muy bien por virtud y por suerte", expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador a 12 días de dejar la presidencia de México.

En su conferencia mañanera de este miércoles 18 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador expresó que nadie es perfecto porque "la perfección tiene que ver con el creador y la naturaleza".

Al reflexionar sobre los últimos días de su gobierno, López Obrador expresó: "Las mujeres, los hombres, cometemos errores, todos, pero en el balance yo tengo que dar gracias al creador, gracias a la naturaleza, gracias a la vida, y sobre todo al pueblo de México porque me voy a ir con mi conciencia tranquila y muy contento".

"Me dediqué a servir al pueblo y lo hice con mucho amor, y se puede gobernar bien cuando se tiene como propósito el servir al pueblo, eso es lo mejor y esa es una gran satisfacción", añadió.

Imagínense cómo me siento que se redujo la pobreza, dijo al decir que sus adversarios eso no lo toman en cuenta

Estoy a unos días de que se demuestre, entre otras cosas, que desde Luis Echeverría no se veía un caso en donde no se devaluara el peso, apuntó López Obrador.

Me tocó a mí iniciar la transformación del país con el impulso de la mayoría de los mexicanos, está dando buenos resultados y la gente está contenta, refirió.

AMLO acusa a adversarios

A 10 días de confrontaciones entre los "Mayos" y los "Chapitos", en Culiacán, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que sus adversarios utilizan la situación para inducir miedo e intentar desprestigiar a su gobierno y a su persona.

"La noticia de Sinaloa, lo dije ayer, está envuelta en una propaganda de mentiras y sensacionalismo, de alarma para inducir miedo en la población, todo esto para promover miedo por nuestros adversarios..."

"La verdad es una campaña que intenta desprestigiar al gobierno que represento y a mi persona, y no han podido, ni podrán, porque el pueblo es mucha pieza".

Señaló que los medios de información "vendidos o alquilados al conservadurismo y redes sociales" tiene el tema de Sinaloa, del expresidente Ernesto Zedillo y ahora los señalamientos de Genaro García Luna en su contra.

"Nuestros adversarios no tienen autoridad moral porque son muy hipócritas, corruptos y fachos".

Criticó que los "medios de manipulación" han magnificado la violencia en Sinaloa y esto tiene un efecto de atemorizan a la población.

"Aprovecho para decirle a los ciudadanos de Sinaloa que le estamos dando seguimiento al problema, estamos actuando de manera profesional y responsable, hay elementos de las Fuerzas Armadas en Sinaloa que tienen como misión primero proteger a la población civil y segundo, evitar que se enfrenten los grupos en pugna. Eso es lo que estamos haciendo".

El presidente López Obrador confió en que poco a poco se vaya normalizando la situación de seguridad en Sinaloa.