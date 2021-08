"Nos ha costado bastante enfrentar a mafia de las medicinas"

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este martes que a su gobierno le ha costado "bastante" conseguir el abasto de medicamentos para hospitales públicos, pues aseguró que se ha tenido que enfrentar "a la mafia" que monopolizaba esta venta.

En conferencia de prensa, el mandatario federal acusó que había 10 distribuidoras que vendían al gobierno federal 100 mil millones de pesos en medicamentos y tres concentraban la mitad de estas ventas.

"Esto nos ha costado bastante (el abasto de medicamentos), no es un asunto nada más de dinero, es que había un monopolio que acaparaba todas las compras, ventas, en el sector salud, y los enfrentamos y están molestos, pero se acabó la corrupción", dijo el presidente.

"Había 10 distribuidoras que le vendían al gobierno alrededor de 100 mil millones de pesos y tres concentraban la mitad, 50 mil millones de pesos".

En Palacio Nacional, al encabezar el informe del Pulso de la Salud, el titular del Ejecutivo federal señaló que estas distribuidoras no eran en su totalidad farmacéuticas, pero obtenían estos millonarios contratos porque tenían muchas influencias por parte de políticos y medios de comunicación, por eso, señaló, hay una campaña en contra de su gobierno.

"Estamos haciendo todo un esfuerzo enfrentando una mafia para que no falten las medicinas y se cumpla lo que se estableció en el artículo cuarto de la Constitución, el derecho a la salud y que la atención medica y los medicamentos sean gratuitos.

"Ya no solo algunos medicamentos, no es el cuadro básico, sino todos los medicamentos gratuitos, porque es un derecho que tenemos, el derecho a la salud", aseveró.