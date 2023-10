Nos prometió esclarecer caso y "nos botó", reclaman a Encinas padres de los 43

Padres de los 43 normalistas y defensores de derechos humanos recriminaron al ahora expresidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), Alejandro Encinas Rodríguez, no haber resuelto el caso de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

Aseguraron que este gobierno no le prestó interés al caso y señalaron que con la salida de Encinas ganó la opacidad del Ejército.

"Encinas dejó esa sensación de que ganó el ocultamiento de la información por la presión que pudo haber ejercido el Ejército. Eso es muy preocupante", consideró Michael W. Chamberlin, activista y exintegrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Precisó que entre los defensores de derechos humanos existe preocupación porque en el momento más problemático de la Covaj, Encinas "decide abandonar el barco para irse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Fue dejar a la deriva todo el trabajo que tenía a su cargo. Lo peor es que no deja una garantía, ni dice qué va a seguir".

Consideró que Encinas "pudo haberse sumado a Sheinbaum más adelante, una vez que terminara decorosamente su encargo. No me imagino qué otro papel más importante que ese puede tener ahora Encinas. Insisto, literalmente abandonó el barco sin que le importaran los familiares de los 43, entre otros encargos que tenía. Esto me parece muy grave y preocupante".

Luis de la Barreda Solórzano, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal y académico de la UNAM, comentó que "Encinas literalmente botó el cargo y al hacerlo botó su compromiso con los padres de los normalistas, pero más allá de eso, hay que decir que la Covaj nunca buscó la verdad de esos hechos. Si realmente quería llegar a la verdad, lo primero que tenía que haber exigido era el cumplimiento de la recomendación de la anterior gestión de la CNDH".

Destacó que la recomendación que se hizo durante la gestión de Luis Raúl González Pérez, "no elude la actuación de militares. La todavía autónoma CNDH no encontró pruebas de que hayan participado en la desaparición, pero recomendó a la entonces PGR que se investigara su probable colusión con organizaciones criminales".

Expresó que la decisión del exfuncionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) "fue poco profesional y poco ética. Pero estoy convencido de que Encinas nunca hubiera resuelto el caso porque, insisto, para lograrlo era necesario exigir que se cumpliera con la recomendación que se hizo cuando la CNDH era autónoma".

Para Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, uno de los estudiantes desaparecidos, la repentina salida de Encinas Rodríguez sólo muestra el nulo interés que tiene el gobierno actual para develar lo que ocurrió con los normalistas.

"Esta renuncia se nos hizo de muy mal gusto sobre todo porque era un funcionario que nos había garantizado esclarecer nuestro caso y ahora nos botó. Da coraje decir con qué clase de funcionarios estamos interactuando. Esto es no darle importancia a los compromisos que adquirió este gobierno", expresó.

Navarrete recriminó a Encinas al decir que no tuvo valor de comentar a los padres de los 43 normalistas sus aspiraciones políticas al lado de la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

"¿Cómo confiar en una persona que deja su cargo al garete para ocupar otra responsabilidad. Cómo se atrevió a dejarnos botados cuando nos dijo en muchas ocasiones que iba a resolver el caso?", cuestionó.

Expuso que en la más reciente reunión con el ahora exfuncionario federal, en los primeros días de octubre, no les comentó nada, "lo que quiere decir que ni siquiera pensó en nosotros a la hora de sumarse a otro proyecto".

El hombre, quien se dedica a la albañilería en su natal Guerrero, aseguró que no dejará que la actual administración cierre el caso Iguala "sin tener verdad ni justicia. "Tenemos que seguir reorganizándonos para lograr resultados y por el amor que tenemos a nuestros hijos".

Declaraciones polémicas

Acciones de Alejandro Encinas como subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.

26 de septiembre 2018

El entonces designado subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Segob, Alejandro Encinas, dice: "No vamos a hacer verdades históricas, sino justicia".

8 de diciembre 2018

Sobre el tema de los desaparecidos, Alejandro Encinas asegura que se acabó la simulación y "nunca más vamos a negar la existencia de estos problemas tan lacerantes".

14 de enero 2019

Por decreto presidencial se instala la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

4 de febrero 2019

Al dar a conocer la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas critica la simulación en el gobierno anterior, que convirtió al país en "una enorme fosa clandestina".

18 de agosto 2022

Califica la desaparición de los 43 como un crimen de Estado y dice que la verdad histórica fue concertada desde el más alto nivel de gobierno.

26 de octubre 2022

En entrevista con The New York Times, Encinas reconoce que había pruebas sin sustento en la indagatoria que encabezó sobre Ayotzinapa.

8 de noviembre 2022

Cuatro militares detenidos por el caso Iguala demandan a diversos funcionarios, entre ellos Encinas, por fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones y delitos contra la administración de la justicia.

10 de noviembre 2022

Abogados de los cuatro militares califican de "graves e irresponsables" los dichos de Encinas sobre su vinculación con la delincuencia.

28 de septiembre 2023

Revela en su segundo informe del caso que la verdad histórica se acordó en Los Pinos, la PGR y el Ejército y que sus autores irían desde el expresidente Enrique Peña Nieto y su gabinete, hasta Omar García Harfuch.