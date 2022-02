CIUDAD DE MÉXICO.- Al grito de: "¡Nos queremos con vida!", un grupo de reporteros y asistentes a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestaron ayer para exigir respeto y justicia para los periodistas asesinados en México, además de solidarizarse con las protestas que el martes realizaron comunicadores en la Cámara de Diputados y en el Senado.

Ayer en Palacio Nacional, el reportero Rodolfo Montes informó al Jefe del Ejecutivo federal que la mayoría de los asistentes a la mañanera habían acordado no formular preguntas en solidaridad con el gremio periodístico y así replicar las acciones que efectuaron en el Poder Legislativo.

"Ayer hubo un par de acciones en la Cámara de Diputados y en el Senado de periodistas que se manifestaron, no para respaldar a uno en particular, sino para gritar a los cuatro vientos que nos queremos con vida y en solidaridad por los comunicadores caídos, desde [Felipe] Calderón hasta nuestros días.

"En función de ello, Presidente, la mayoría de quienes estamos aquí platicando esto que sucedió ayer, queremos, con todo respeto, decirle que hoy no le queremos formular preguntas en solidaridad con esas acciones que hizo el gremio periodístico en el Poder Legislativo ayer, queremos replicarlo. Si así lo deciden el resto de los compañeros que están presentes, adelante, si no, también están en su derecho", dijo.

En respuesta, el presidente López Obrador manifestó su respeto y solidaridad a la protesta y señaló que la responsabilidad de su gobierno era cuidar la vida de los periodistas. Expuso que su administración no manda aniquilar a ningún comunicador, pues "nosotros no somos represores".

"Yo estoy de acuerdo con lo que planteas de que hay que manifestarse y nuestro respeto, y además es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos, y lo vamos a seguir haciendo. Nada más lo único que debe de considerarse es que nosotros no mandamos a aniquilar a nadie, o sea, ya no es el Estado, como era antes, el violador por excelencia de los derechos humanos, y si hay pruebas, se castiga, pero no hay ni la intención, pero ni siquiera está en nuestro pensamiento, nosotros no somos represores, para que no nos confundan. Todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad".