"Nos unimos por la paz"

Ciudad de México.- La marcha del silencio de la Generación Z, que partió desde el Ángel de la Independencia y concluyó en el Palacio de Bellas Artes, congregó apenas unas 300, registró saldo blanco y se llevó a cabo sin incidentes, según la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Desde las 10:00 horas, los adultos y jóvenes asistentes comenzaron a concentrarse en Paseo de la Reforma para exigir el cese de la violencia y el combate al crimen organizado, la corrupción y la impunidad.

Los inconformes también rechazaron la criminalización de las protestas sociales por parte del actual gobierno.

Jorge Alberto acudió a la protesta, "porque es momento que todas las generaciones, que todo México nos unamos por la paz, la seguridad y por servicios eficientes de salud y educación".

"Es necesario que México despierte. Somos una sola nación, un solo pueblo que está viendo por nuestras futuras generaciones. Estamos entregando un país desecho", dijo.

Yair llegó desde Pachuca a la manifestación para exigir que cese la violencia y la inseguridad en México, "ya no más discursos políticos que engañan a la gente".

Ante la reciente criminalización de las manifestaciones, sostuvo que "todos los mexicanos necesitamos expresarnos, porque el gobierno está obligado a escucharnos sin colores, partidos ni polarización".

"A diferencia del 6 de diciembre aquí no hay acarreo, no hay camiones, no hay grupos gremiales que vienen por parte del gobierno", dijo.

Emiliano estuvo en la marcha para exigir justicia por la violencia que azota al país, "queremos seguridad y que nos escuchen, porque no nos están escuchando y sólo nos tachan de opositores".