"Nos vamos a quedar nomás milando": secretario de Salud de NL

El titular de la Secretaría Estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, afirmó que en la entidad "nos vamos a quedar como el chinito, nomás milando", ya que ninguna de las ocho mil 755 dosis de vacuna contra Covid-19, que llegaron este sábado por la mañana al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, se aplicarán a médicos del estado, pues todas serán para Coahuila.

Al ser cuestionado sobre lo dicho hace unos días por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que algunas vacunas destinadas para Coahuila podrían ser también para Nuevo León –como ocurrió con las que se tenían para la Ciudad de México, que se emplearon además en Querétaro y el Estado de México-, Manuel de la O expresó: "no sabemos en qué hospitales las vamos a poner, todavía no tenemos esa información de las autoridades federales, no hay un número de dosis exactas, no hemos recibido información de la federación".

Agregó "y como lo dije, nos vamos a quedar como el chinito, o están aquí y se van a ir a Saltillo, ninguna en este momento será para los nuevoleoneses, espero que en poco tiempo lleguen porque debemos tener un trato justo y equitativo para la atención de todos los ciudadanos de este país, aquí también estamos sufriendo, tenemos personal médico y muchas personas vulnerables".

El funcionario afirmó que tampoco han recibido respuesta del gobierno federal a la petición que junto con los estados de la Alianza Federalista hicieron para que se permita a Nuevo León comprar vacunas, ya que hay empresarios que quieren adquirir el fármaco para inmunizar a sus trabajadores y mantener la producción.

"El gobierno federal es el único que tiene el control y es el responsable de la aplicación de la vacunación en coordinación con autoridades estatales; pero la logística, la distribución y el almacenaje, todo está a cargo del gobierno federal".

Manuel de la O señaló que esperan que pronto lleguen millones de vacunas y no unas poquitas como un acto simbólico al que acudieron muchos funcionarios federales y otras personas por el primer envío, pues en la entidad se requieren más de cuatro millones y en el país cerca de cien millones, para proteger por lo menos al ochenta por ciento de la población.

Las que llegaron hoy al país, dijo el secretario, "¿para qué alcanzan? ni para cubrir a los doctores, y las que llegaron hace unos días también son muy poquitas, necesitamos decenas de millones para todos los mexicanos", pues afirmó que al ritmo que va pasaría muchos meses para proteger a todos.

Al final, durante la rueda de prensa sobre actualización de datos de la pandemia de covid-19, Manuel de la O modificó su discurso y afirmó, "sé que el gobierno federal ha hecho un gran esfuerzo para comprar vacunas, pero no es fácil en este momento adquirir 80 millones, se adquirirán conforme vayan pasando los meses; espero que nos pongamos más listos que otros gobiernos para conseguirlas más rápido, los nuevoleoneses esperamos lo mejor".

El funcionario informó que este sábado se reportaron 30 defunciones y 530 nuevos casos de Covid-19 elevándose a seis mil 388 decesos y 120 mil 349 personas que han contraído el virus SARS-CoV-2, mientras que el total de pruebas realizadas asciende a 330 mil 419, al tiempo que este día hay mil 414 personas hospitalizadas, el número más alto desde el primero de agosto cuando hubo mil 503, la cifra más elevada desde el inicio de la pandemia. Asimismo, entre los hospitalizados hay 325 con un respirador mecánico.