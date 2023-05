Nosotros los Nobles vuelve al cine para celebrar sus primeros 10 años

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 16 (EL UNIVERSAL).- Para celebrar los 10 años de su lanzamiento, la comedia "Nosotros los Nobles" será programada en pantalla grande, a finales de año.

Javier Reyes, director de Programación de Cinemex, adelantó que la cinta forma parte de un plan que contempla acercar títulos nacionales del pasado, con los nuevos públicos.

Protagonizada por Karla Souza, Luis Gerardo Méndez, Juan Pablo Gil y Gonzalo Vega, "Nosotros los Nobles" retrataba la lección que unos hermanos acostumbrados a vivir cómodamente a nivel económico recibían por parte de su padre.

Durante su corrida comercial, la cinta contabilizó 7 millones de espectadores, rompiendo las marcas establecidas por "Sexo, pudor y lágrimas" y "El crimen del Padre Amaro", que eran hasta el momento los títulos mexicanos más vistos desde que hay un registro oficial de asistentes vía la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica.

"Queda claro que Nosotros los nobles tiene una vida ya digital, no de restauración, lo cual facilita todo. Ya no es tener una copia en 35 milímetros, que era limitante, ahora es con DCP y facilita las cosas", considera Reyes.

"Como circuito de exhibición comercial debemos poner atención y poner granito de arena para ver cómo acercamos nuestro cine a nuevas audiencias", añade.

El ejecutivo revela que otra película visualizada para un relanzamiento es "El callejón de los milagros" (1995) que protagonizaron Salma Hayek, Bruno Bichir y Daniel Giménez Cacho.

"Esa película merece su propio espacio, la gente debe verla y descubrirá quien no lo haya hecho, algo maravilloso", estima.

Actualmente la cadena tiene en su cartelera un ciclo de terror mexicano de antaño, el cual incluye "El vampiro y Chabelo y Pepito contra los monstruos".