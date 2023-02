Notimex cumple 3 años en huelga, la más larga de un organismo público

Este martes se cumple el tercer aniversario de la huelga en la agencia de noticias del Estado, Notimex, la más larga en la historia de un organismo público en todo el mundo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), Adriana Urrea, señala la fortaleza y unidad que han mostrado los huelguistas, a pesar de las adversidades, y asegura que la empresa les adeuda hasta ahora, por concepto de salarios caídos, 50 millones de pesos, mas los pasivos que se han acumulado con los corresponsales internacionales, que suman cien millones de pesos adicionales.

"Una de las grandes sorpresas que hay sobre nuestro conflicto es que justo se tengan esta huelga con estas características en un gobierno de izquierda, en un gobierno en el que el presidente López Obrador siempre ha destacado la defensa de los derechos laborales. Además, siendo trabajadores del Estado es algo que genera mucha sorpresa, porque no se explica que un gobierno que se dice democrático, de izquierda, tenga este tipo de conflictos", puntualizó.

Adriana Urrea señala que Notimex llega a tres años de huelga con grandes contrastes: por un lado, con todo el reconocimiento jurídico, legal y moral, en todos los procesos colectivos e individuales ganados y solo está pendiente la resolución de la demanda de imputabilidad, que daría la certeza jurídica completa a la huelga.

"La huelga fue declarada legalmente existente, tenemos 42 demandas de reinstalación ganadas, con amparos ganados, tenemos al menos 20 ordenamientos o señalamientos de diferentes instituciones que desmienten los dichos de la empresa y que dan razón a los trabajadores", subraya.

A unas horas de que se reinstale la Mesa de Diálogo con el gobierno federal, tras un año y medio de haber sido suspendida unilateralmente, la lideresa sindical expresa su confianza en que podrá llegarse a un acuerdo que ponga fin al conflicto y que le haga justicia a los trabajadores que han sufrido la violación de sus derechos laborales.

Adriana Urrea descarta la posibilidad de que desaparezca la agencia de noticias del Estado, ya que el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas ha expresado en varias ocasiones que el gobierno no está interesado en deshacerse de Notimex.

"Una cuestión que nos da la certeza de que no se va a cerrar la agencia es que el propio vocero de la Presidencia, delante del presidente lo mencionó en su última conferencia de prensa. En algún momento nos dijeron que a lo mejor la idea era cerrar la agencia, que le saldría más barato, pero hasta ahora siempre el vocero ha manifestado que la intención no es cerrar la agencia sino más bien destrabar el conflicto y claramente aquí hay solo una parte que no quiere resolver. Nos da certidumbre el hecho de que se le ha venido dando presupuesto a la agencia Notimex cada año y que incluso ha ido creciendo ese presupuesto en los últimos años, a pesar de estar cerrada y en huelga, y que se está haciendo ese gasto ilegal", expresa.

Tras estos mil 096 días en huelga, sostiene que los trabajadores tienen la convicción de seguir adelante hasta donde sea necesario, "porque reitero, tenemos toda la certeza jurídica de nuestro movimiento, hemos demostrado la legitimidad de nuestro movimiento y lo único que tenemos claro es que no vamos a desistir de este movimiento, porque ya la propia y las propias autoridades nos han dado la razón".

Este martes, en la Secretaría de Gobernación, se restablecerá el diálogo roto hace 18 meses, en un encuentro en la Secretaría de Gobernación que será encabezado por su titular, Adán Augusto López; la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde; el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas; y la directora de Notimex, Sanjuana Martínez.