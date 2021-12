Novia cruza a pie bloqueos en Oaxaca para llegar al altar

En medio del caos vial que vive la capital de Oaxaca por la instalación de bloqueos en los principales cruces de la ciudad por parte de trabajadores sindicalizados del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, una postal captada por un usuario de redes sociales ha inyectado algo de humor en medio de la desesperación de los ciudadanos.

La imagen, atribuida al usuario Luis Santiago, capturó a una mujer vestida de novia, quien camina a toda prisa recogiéndose su vestido con las manos y es acompañada de dos mujeres en inmediaciones del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO) para atravesar el bloqueo instalado en ese crucero.

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, la mujer tuvo que bajarse del vehículo en el que viajaba y cruzar a pie el bloqueo para poder llegar sin retraso a su boda, dado que la ciudad está prácticamente sitiada por los manifestantes.

Los bloqueos colocados en los principales cruceros de la ciudad y que han desatado un caos vial son organizados por integrantes de cinco sindicatos del ayuntamiento capitalino, quienes exigen el pago de distintas prestaciones laborales que adeuda la autoridad municipal, entre ellas la del aguinaldo, que les debió de haber sido depositado este 20 de diciembre.

Por tal situación, desde ayer los sindicatos utilizaron camiones recolectores de basura, unidades de transporte público y otros vehículos para cortar la circulación en distintos puntos de la ciudad y así presionar al municipio; advirtieron que sede no obtener respuesta, continuarían con los bloqueos este martes, amenaza que finalmente cumplieron.

De acuerdo a líderes sindicales como Kathia Navarrete, del sindicato 2 de septiembre, se recurrió a estas acciones luego de agotarse la vía del diálogo y no obtener respuesta de las autoridades municipales, quienes argumentan que esperan participaciones federales para poder cumplir con sus obligaciones laborales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), hasta las siete de la mañana de este martes los bloqueos de los sindicatos se ubicaban en al menos siete puntos de la ciudad, incluidos el estadio de beisbol, Fonapas, el Monumento a la Madre, Módulo Azul, Chapultepec y Nezahualcóyotl, Carretera 190 y Manuel Ruiz, Fuente de las 8 regiones, entre otros.

Ante estas manifestaciones, la Policía Vial de Oaxaca ha pedido a los automovilistas que extremen precauciones por la presencia de los manifestantes en dichos puntos.

Ante la imagen de la novia sorteando los bloqueos en la capital, usuarios de redes sociales desearon que la mujer haya llegado a tiempo a la ceremonia y aseguraron que no hay duda de que se trata de amor verdadero, entre otros mensajes de ánimo.

No es la primera vez que una novia es capta en imágenes venciendo distintos obstáculos para poder llegar al "día más importante de su vida". En diciembre de 2017 otra mujer en vestido de novia fue captada en la capital de Oaxaca abordo de una motocicleta para poder sortear los bloqueos.