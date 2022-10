Novio asesinado el día de su boda laboraba en empresa de Jalisco

A-AA+

La Fiscalía de Sonora informó que no se descarta ninguna línea de investigación incluyendo aquellas que son citadas en fuentes abiertas por redes sociales, sobre el asesinato de un hombre al salir de su propia boda en la iglesia Nuestra Señora de La Candelaria en Caborca.

Marco Antonio Rosales Contreras de 32 años de edad, originario de Durango pero con residencia en Guadalajara, llegó con sus padres y hermana, por la mañana del sábado 22 octubre, a la ciudad, para celebrar su enlace matrimonial horas después.

Alrededor de las 17:00 horas, al salir del templo, ubicado por la calzada 6 de Abril de la colonia Centro, fue agredido y alcanzado por varios impactos de bala, que según testigos fueron hechos por un solo hombre.

Su hermana Michelle Adriana R.C. de 23 años también resultó con una herida con proyectil de arma de fuego en la espalda.

Familiares e invitados de la boda en forma desesperada intentaban dar Reanimación CardioPulmonar (RCP), a las dos personas lesionadas mientras llegaban los paramédicos de la Cruz Roja.

La tragedia alcanzó a la novia quien resultó ilesa. Inmersa en una crisis nerviosa, con su vestido blanco manchado de sangre, fue retirada del lugar por sus familiares.

En tanto el joven, un ingeniero en Sistemas Computacionales que laboraba en una empresa en el estado de Jalisco, falleció cuando era trasladado a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja.

No logró llegar con vida al hospital, mientras su hermana horas después fue declarada fuera de peligro.

Fue la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) quien confirmó que tras el ataque directo sobre un hombre originario de Durango, por fuera de una iglesia de Caborca, falleció mientras se trasladaba para recibir atención médica.

Agregó que en el lugar se encuentran elementos de seguridad en operativo para dar con el responsable.

Este domingo, la Fiscalía de Sonora hizo un llamado a la sociedad para colaborar con la investigación y facilitar la captura del o los responsables.

No se descarta ninguna línea de investigación, incluyendo aquellas que son citadas en fuentes abiertas por redes sociales.

Como lo ha informado la SSP se encuentra un operativo mixto integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Agencia de Investigación Criminal (AMIC), Policía Estatal de Seguridad Pública y Policía Municipal por toda la ciudad, comunicó la Fiscalía estatal.