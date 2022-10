Novio asesinado en su boda fue ataque directo, Fiscalía de Sonora

A-AA+

HERMOSILLO, Son., octubre 27 (EL UNIVERSAL).- Al sostener la teoría de que el asesinato de Marco Antonio Rosales Contreras, al salir de su boda en una iglesia de Caborca, se trató de un ataque directo probablemente contra la persona equivocada o errónea, la Fiscal del Estado dijo que la familia del joven pide piedad ante las especulaciones generadas por la tragedia.

Claudia Indira Contreras Córdova reveló que en los hechos ocurridos el sábado 23 de octubre, donde fue privado de la vida el joven, al concluir la ceremonia religiosa y donde también resultó lesionada su hermana, hay éxito en las investigaciones, pero aún no puede darse a conocer toda la información.

Fue atacado por la espalda

Hay más de 40 acciones de investigación que incluye entrevistas, peritajes de criminalística, balísticas, de campo, comparativas, medicina legal "y por estricta protección del debido proceso y al éxito de la investigación no me es posible en este momento detallar los avances de la misma", externó.

Compartió que efectivamente fue un ataque directo, la autopsia revela que la víctima recibió varios impactos en cráneo, tórax y brazo.

La trazabilidad balística demuestra que la víctima fue agredida por la espalda a muy corta distancia.

"Ello nos lleva a señalar que precisamente fue un ataque directo. No descartamos que haya sido a una persona equivocada o errónea, pero quiero clarificar porque se empezó a cuestionar el ataque directo, si no hubiese sido un ataque directo créame que hubieran sido muchas más víctimas en esa situación".

"Sin embargo, fue específicamente hacia esta persona y las pruebas balísticas, de trazabilidad, la autopsia misma nos revela que fue una ataque directo a muy corta distancia.

Comentó que ha encabezado las investigaciones acompañada de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, un grupo de profesionales, junto al delegado regional.

Marco Antonio y Aracely se conocían de 13 años atrás

Las indagatorias dieron la certeza de Marco Antonio y Aracely se conocían de 13 años atrás, tiempo en el cual construyeron un proyecto de vida.

También cuentan con información sobre la forma en cómo ocurrieron los hechos, la participación del autor material y otros datos de prueba que resultan relevantes para la investigación.

Al expresar respeto y solidaridad con las víctimas directas e indirectas, expuso que ellos resintieron, además de la pérdida, haber recibido una gran cantidad de señalamiento de los cuales han sido objeto sin ningún fundamento.

"Le solicito a toda la sociedad y a los medios de comunicación respeto y prudencia, créame que es algo que estas dos familias en verdad necesitan de todas y de todos nosotros", pidió la fiscal.

Hasta ahora, refirió: "no tengo ningún elemento que me haga suponer que la persona la cual fue víctima del homicidio, haya tenido alguna situación que lo relacionara o lo pusiera en la situación de vulnerabilidad".

"No descartamos nada en una investigación, no podemos descartar hasta que ajustemos todas las líneas de investigación".

Tuve -dijo-, la oportunidad de platicar con la familia, con las víctimas indirectas y si les compartí esto es porque me lo hicieron sentir, el dolor que les ha ocasionado el hecho de qué se hayan generado tantas comentarios, especulaciones a pesar de estar viviendo una situación tan difícil, tan dura.

"Me lo hizo saber la madre también del joven, que pedían piedad a todo lo que se mencionaba en redes sociales ya que se tergiversaba la información".