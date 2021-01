Nube y videojuegos sostienen buenos resultados de Microsoft

Debido a la pandemia por Covid-19 el mundo se transformó en unos pocos meses. Aunque muchas industrias todavía enfrentan los estragos de la emergencia sanitaria, hubo otras, como la de la tecnología, que vieron crecer su número de clientes y, por ende de ganancias. Es el caso de Microsoft que acaba de publicar su último informe de ingresos.

Microsoft es una de las compañías más sólidas en la industria. A lo largo de los años se ha diversificado para ofrecer un mayor número de servicios a sus clientes. La estrategia parece haber funcionado pues en un año complicado como el 2020, dos de sus categorías mostraron un destacado desarrollo: la nube y los videojuegos.

De acuerdo con el informe de ganancias de Microsoft, en 2020 reportó ingresos de 43.1 mil millones de dólares, es decir un 17% más que el año pasado. Cifra que, además, es 2.9 mil millones arriba de lo que esperaban los analistas. Algo que destaca de sus cifras es que sus ganancias aumentaron un 33% para llegar a 15.5 mil millones de dólares solo durante el último trimestre.

Fueron varios los elementos que contribuyeron a los buenos resultados de la compañía. Por ejemplo, Microsoft se benefició de la demanda de más computadoras durante la pandemia. Si bien sus ventas del sistema operativo Windows no aumentaron mucho, solo reportaron un aumento del 1% con respecto al año pasado, los productos comerciales de Windows y los servicios en la nube experimentaron un aumento del 10%.

Como ejemplo de lo anterior, su modelo More Personal Computing, que incluye Windows, Surface y Xbox, aumentó un 14% con respecto al año pasado para alcanzar los 15.1 mil millones de dólares. Los analistas esperaban que ese segmento ganara 13.55 mil millones.

Fue precisamente su enfoque en la nube lo que permitió a la compañía reportar un aumento en los ingresos. El negocio de nube de Microsoft no muestra signos de desaceleración. De hecho, logró un aumento de ingresos del 23% en comparación con el año pasado, y la estrategia de la compañía continúa en ese sentido.

Xbox

Uno de los servicios que está registrando cada vez un mayor número de usuarios y está apoyando las ganancias de la empresa es Xbox, división que vio un aumento del 40% en el contenido y los servicios, además de un aumento del 86% en las ventas de hardware de Xbox, ambos gracias al lanzamiento de sus nuevas consolas.

Asimismo Microsoft continúa atrayendo usuarios a su servicio Xbox Game Pass que tiene ahora 18 millones de suscriptores, frente a los 15 millones reportados en septiembre de 2020. Xbox Game Pass es un servicio de suscripción que ofrece acceso a una selección cada vez mayor de más de 100 juegos.

Microsoft ha estado impulsando Xbox Game Pass durante más de un año, y parece que la compañía está fuertemente comprometida con su futuro lo que puede verse con el lanzamiento de grandes títulos a través de este esquema de suscripción que, además, incluye la nueva función de transmisión de juegos xCloud de la compañía.

La empresa además ha realizado adquisiciones de estudios para reforzar el contenido disponible en Game Pass. Como ejemplo, compró la compañía matriz de Doom y el estudio de Fallout Bethesda Softworks.

En el informe de ganancias, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, también reveló que Xbox Live tiene más de 100 millones de usuarios activos mensuales. Y añadió que el lanzamiento de Xbox Series X y S fue el más exitoso en la historia de Microsoft, con "la mayor cantidad de dispositivos vendidos en su primer mes disponible en el mercado".