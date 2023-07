Nueva aerolínea podría llamarse Maya, anuncia AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 5 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el próximo sábado, en Mérida, Yucatán, definirá el nombre de la nueva aerolínea que será operada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y lamentó que no se haya llegado a un acuerdo con los extrabajadores de Mexicana para usar la marca.

"Lo mejor era lo de Mexicana. Digo era porque ya lo veo muy difícil. Acaba de decidir un juez que no es válido lo que están planteando los abogados y este grupo de trabajadores. Pero ya se fueron a la revisión y ya saben, no podemos confiar en el Poder Judicial".

En conferencia de prensa, el Mandatario dijo que dentro de su gira por el Tren Maya tendrá una reunión en Mérida, Yucatán, con los secretarios de Gobernación, Luisa María Alcalde, y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Jorge Nuño Lara, para tomar una decisión, porque los aviones vuelan en diciembre.

Recordó que hace unos meses planteó que si no había acuerdo con los extrabajadores y abogados de Mexicana, la aerolínea podría llamarse Maya, pero "los coyotes" intentaron registrarla.

"Ya la tenemos registrada, registramos varias porque ¿qué creen qué pasa? Aquí dije de qué era posible de qué se llamara ‘Maya’ Y fueron ese mismo día, o al día siguiente a registrar la marca ¡cómo hay coyotes, eh! ¿Por qué van a registrarla? Para que cuando Uno quiera usarla ya está registrada, ya tiene dueño y hay que comprarla, nada más que Fueron a registrarla y ya estaba, ya la habíamos registrado nosotros".

"Voy a registrar ‘peje’ ¿no? Amlito, ese no se puede porque está prohibido. Nada, nada, yo no yo no registro nada, lo que quiero decir que lo mejor era lo de Mexicana, era porque ya lo vi muy difícil".