Nueva cepa de Covid detectada no es más grave ni más letal: Ssa

El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa), José Luis Alomía, indicó no se ha encontrado que la nueva cepa de coronavirus detectada en el Reino Unido "ocasione una enfermedad más grave o esté ocasionando mayores signos de alarma, menos aún que sea más letal".

"No encontraron que esta variante esté ocasionando enfermedad más grave o esté ocasionando mayores signos de alarma, menos aún que sea más letal; es decir, que produzca más mortalidad.

"Dado que no provoca una enfermedad más grave, no provoca la consecuencia de la defunción en comparación con las variantes o con los virus previos que ya se tenían identificados", precisó.

Durante el informe técnico diario sobre Covid-19 en México, Alomía Zegarra explicó que, con base a los informes de las autoridades sanitarias de Reino Unido, la identificación y circulación de esta variante puede tener al menos entre dos o tres semanas.

Aclaró que ésta no sólo se ha detectado en Reino Unido, sino también en otros países de las Américas como Estados Unidos y Brasil, según lo publicado por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del país europeo.

En la conferencia vespertina, donde se informó que México sumó este domingo 118 mil 202 muertes por Covid-19, con un millón 320 mil 545 de casos confirmados, el director de Epidemiología detalló que desde que inició la propagación del nuevo coronavirus se han dando mutaciones, generando cadenas de transmisión asociadas a nuevas familias del virus.

Asimismo señaló que la detección de esta mutación continúa en investigación.

"La investigación tiene que poder diferenciar entre lo que significaría un incremento de casos por el incremento de la movilidad o por la interacción social a causa de esta época del año", comentó.

El director de Epidemiología dijo que ante estas mutaciones del virus, "se debe llevar un seguimiento puntual epidemiológico y de coordinación con los demás países, para investigar y generar evidencia científica en relación al comportamiento de la nueva variante, y por lo tanto las implicaciones que pudieran tener en materia de riesgo poblacional".