Nueva marcha por muerte de Damián

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Más de 70 personas marcharon la tarde de este domingo para exigir justicia por la muerte del niño Damián, fallecido el martes pasado en una guardería y centro educativo particular, porque a la fecha la Fiscalía General del Estado, (FGE), no ofrece certeza; “no hay ninguna acción, no hay detenidos”, denunciaron familiares del menor fallecido.

El padre del niño, que padecía autismo, Mauricio Estrada de la Vega, cuestionó la lentitud de las investigaciones preliminares a casi una semana del deceso.

“Todavía siguen en el proceso, no vemos ninguna acción, no hay detenidos; yo no sé si están esperando que más papás pasen por el mismo dolor que nosotros, para que se tomen acciones sobre los responsables de la muerte de mi hijo”, señaló.

Sobre la situación legal, dijo, que la familia sabe únicamente lo publicado en medios de comunicación. “Lo que hemos podido externar; por parte de la autoridad, no tenemos ningún seguimiento de la investigación, ninguna acción que nos pueda dar esa tranquilidad de que podemos estar salvando más vidas”.

La madre de Damián, Amparo Moreno González, pidió que se agilice la aplicación de la ley contra quien tuviera responsabilidad en la guardería denominada Piguin & Babe, que se ubica en 13 poniente y 8a norte de Tuxtla Gutiérrez.