Nuevo León da la bienvenida a Delta, Foxconn y Quanta computers

MONTERREY, NL., mayo 22 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, confirmó la llegada de empresas fabricantes de tecnología y proveedoras de servicios más grandes del mundo al estado, mismas que buscan atraer mayores inversiones para el estado en sectores de tecnología y autos eléctricos

Samuel García se reunió con directivos de Delta, Foxconn y Quanta Computers para destacar las ventajas de invertir en la entidad.

"Muy contentos, salimos aquí de Foxconn, estamos con los directivos van a ir pronto a Nuevo León a enviar una delegación especialmente al evento de Electromovilidad este 6 y 7 de junio", compartió Samuel en un video subido a sus redes sociales.

"Estuvimos viendo todos los productos que hacen, entre ellos los componentes de carros eléctricos, los autobuses eléctricos y no tengo duda que en un futuro muy próximo vamos a dar un gran anuncio", agregó.

Américas Mobility of the Future 2023El foro "Américas Mobility of the Future 2023" por primera vez en la historia se celebrará en América Latina: "Vamos a ser la sede de este evento con miras a que Nuevo León se convierta en el hub mundial de electromovilidad", dijo el gobernador Samuel García.

· Quanta es una empresa de 45 B de dólares que fabrica las computadoras de los autos eléctricos y ya tiene 500 Millones de dólares invertidos en el estado, así mismo se confirmó la inversión de 1 Billón de dólares más en para NL y crear 2,500 empleos más.

Empresas que llegarán a Nuevo León

· Delta Electronics es proveedora a nivel mundial de suministros de interruptores y de ventiladores sin escobillas. s una empresa de 17 Billones de dólares.

· Faxconn la empresa proveedora de productos fabricados para Iphone, Ipad, Kindle, PlayStation, Xbox y cámaras GoPro, así como para la industria de semiconductores y vehículos eléctricos. Es la empresa Proveedora de EMS (por sus siglas en inglés, Electronics Manufacturing Services) dominante en el mundo. Es la número 1 en un top global de proveedores en el mercado global 45.6% (2022)

· Quanta es el fabricante # 1 de computadoras en el Mundo. Apple, Dell, HP, Sony y otras más, son tan solo una parte de la fabricación de computadoras portátiles que maneja Quanta Computers.