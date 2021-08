Nuevo León reporta nuevo récord de contagios diarios por Covid

Este martes se reportaron dos mil 083 casos de Covid-19 registrados en las 24 horas previas, cifra que marca un nuevo récord en la cifra de contagios, al superar los dos mil 040 casos que se dieron a conocer el lunes y que constituían el número más alto en toda la contingencia sanitaria, informó el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos.

Asimismo, el funcionario estatal señaló que hubo 55 defunciones, entre estas las de un joven de 24 años de edad y un adulto joven de 36 años, que murieron en un hospital privado y no padecían ninguna enfermedad previa; y otro joven de 26 años de edad también previamente sano, que falleció en los Servicios Estatales de Salud.

El secretario admitió que en la entidad se ha registrado un caso de hongo negro relacionado con Covid-19, cuyo paciente se mantiene estable. Asimismo, informó que en el reclusorio femenil están confirmados 46 casos de la enfermedad viral, y que todas las pacientes se mantienen estables y bajo observación, para cuidar que no se compliquen y evitar que haya más contagios.

Manuel de la O Cavazos recalcó que la tercera ola de la pandemia es más complicada, porque es predominante la variante Delta que es muy contagiosa, y además reprochó que hay mucha movilidad, pues muchos andan en fiestas, quintas, reuniones, bautizos, cumpleaños, bodas, como si no existiera el virus; pero se contagian, y después de unos días vienen los gritos desesperados buscando una cama.

En las 24 horas previas, informó De la O, murieron 55 pacientes, con lo cual son ya seis días consecutivos con más de 50 defunciones, para un acumulado de 12 mil 359 desde el cuatro de abril cuando se reportó el primer deceso; mientras el total de contagios suma 240 mil 370 en toda la pandemia.

Asimismo, declaró que hay mil 758 pacientes hospitalizados, la cifra más alta en la tercera ola de la contingencia sanitaria, al tiempo que, de ese total, 407 pacientes permanecen auxiliados con un ventilador mecánico.

Esto, no obstante que hay muchas personas inmunizadas; pero desafortunadamente se están contagiando personas más jóvenes que no habían recibido la vacuna.