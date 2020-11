Nuevo León supera las 4 mil muertes y rebasa a China en defunciones

Este lunes, el estado de Nuevo León, con una población cercana a los 5.2 millones de habitantes, superó en el total de defunciones por Covid-19 a la república de China, líder mundial en población con mil 393 millones de personas, pues mientras esta entidad sumó cuatro mil 644 muertes hasta el reporte de hoy, el país asiático tenía hasta el domingo cuatro mil 634 decesos.

El pasado 14 de octubre al rendir su quinto informe de gobierno, el mandatario estatal, Jaime Rodríguez Calderón, mencionó los altos niveles de calidad que ostenta el sector salud de la entidad y el buen desempeño que ha tenido su administración para enfrentar la pandemia de Covid-19, lo cual atribuyó a que se decidió no seguir la estrategia federal "por ser muy lenta y burocrática, no por confrontación".

Pero asentó, gracias a que aquí se guiaron por expertos, se cuenta con buen personal médico, y desde antes se había invertido en mejorar la infraestructura hospitalaria, además de que se trabajó en equipo con otras entidades de la Alianza Federalista, "hoy el país voltea a ver a Nuevo León porque somos el estado que mejor ha seguido la ruta en la salud y en la economía".

"El Bronco" señaló entonces que mientras el promedio nacional de letalidad es de más del diez por ciento, en Nuevo León es de 5.5 "la más baja del país, cercana a la de Canadá, Egipto y China", gracias a la infraestructura hospitalaria y calidad del personal médico.

Este lunes, según cifras dadas a conocer por la Secretaría Estatal de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron 29 decesos por complicaciones con el virus SARS-CoV-2, y son ya cuatro mil 644 fallecimientos por esta enfermedad, desde que se registró la primera defunción el pasado cuatro de abril en Nuevo León. Además, se reportaron 589 contagios de Covid-19 en las últimas 24 horas, para totalizar 83 mil 219 contagios acumulados desde el 11 de marzo cuando se reportó el primer caso.

China, que en 2018 tenía una población de mil 393 millones de habitantes, según datos del Banco Mundial, acumulaba hasta el domingo cuatro mil 634 defunciones por coronavirus -diez menos que las reportadas por Nuevo León hasta este lunes-, mientras el país asiático contabilizaba 86 mil 021 casos de Covid-19, un poco más de tres mil contagios más que esta entidad; pero podría ser rebasado a finales de esta o principios de la próxima semana, pues mientras el gigante asiático está reportando poco más de 20 casos diarios, Nuevo León registra por arriba de 500 nuevos contagios por día.

Cabe mencionar que la mayoría de contagios y defunciones reportados por China, corresponden a la provincia de Hubei, donde viven 61 millones de personas y en cuya capital, Wuhan, donde residen 11 millones de habitantes, inició la pandemia de Covid-19, el 17 de noviembre de 2019.

Hasta el domingo, se reportaban en Hubei cuatro mil 512 defunciones, sin movimiento desde hace varios días, con lo que se ubica con 132 menos decesos que los registrados por Nuevo León, mientras el total de contagios suma 68 mil 139, es decir 15 mil 080 menos que los reportados por esta entidad, en sus datos oficiales, donde incluye los casos ya confirmados por el Indre y los que dieron positivo en laboratorios y hospitales privados.

No obstante, al tomar en cuenta sólo los datos del gobierno federal, Nuevo León es tercero en contagios y sexto en decesos, aunque es noveno en población entre las entidades del país, y en sus estadísticas el estado se ubica tercero en decesos y tercero en contagios, sólo superado por la Ciudad de México y el Estado de México en ambos casos.

Durante la rueda de prensa de actualización diaria de Covid-19, la subdirectora del Hospital Metropolitano, Amalia Becerra Aquino, informó que a raíz de las medidas de restricción y la publicación de un decreto para sancionar a quienes realicen fiestas masivas en quintas, salones de baile e incluso en domicilios particulares, sin respetar las medidas de seguridad sanitaria establecidas por las autoridades estatales, se realizaron inspecciones que determinaron el cierre de 24 establecimientos y la suspensión de 42 fiestas masivas que violaron el aforo.

Becerra Aquino dijo finalmente que está por conocerse el reporte sobre multas a personas que hayan sido sorprendidas sin cubrebocas, ya que esta medida está a cargo de las policías municipales.