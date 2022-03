Nuevo León suspende vacunación transfronteriza por balaceras en Tamaulipas

MONTERREY, NL., marzo 14 (EL UNIVERSAL).- Ante las balaceras que se reportaron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en horas recientes, el gobierno de Nuevo León, anunció la suspensión del Programa de Vacunación Transfronterizo, para "salvaguardar la seguridad de las familias" de esta entidad.

A través de un breve comunicado de prensa, dirigido a la comunidad, el gobierno que encabeza Samuel García Sepúlveda, expuso: "Con motivo de la situación de seguridad que se registra en Tamaulipas, la Secretaría de Salud suspendió el día de hoy la vacunación transfronteriza en sus dos rutas con la intención de salvaguardar la seguridad de las familias".

?? Aviso importante ??

Las citas de vacunación agendadas para hoy en el Puente Colombia se posponen debido a cuestiones de seguridad. pic.twitter.com/a2hfvT6Nw0 — El Gobierno de Nuevo León (@nuevoleon) March 14, 2022

Actualmente, la administración estatal fleta autobuses a Nuevo Laredo y al puente Colombia, en el municipio de Anáhuac, para llevar a inmunizar contra covid-19 principalmente a menores que todavía no están incluidos en el Programa Nacional de Vacunación.Asimismo, se exhortó a la ciudadanía que se dirige en vehículo particular a no trasladarse a los citados destinos, y estar al pendiente de los anuncios que se realicen, en razón de cómo evolucione la situación.Cabe mencionar que Samuel García como gobernador electo, gestionó ante autoridades de Texas, la donación de vacunas contra covid-19, para agilizar el proceso de inmunización, y mediante el Programa de Vacunación Transfronterizo que inició el 18 de agosto de 2021, se habían vacunado, según el corte informativo dado a conocer el diez de marzo, 205 mil cien vacunas de un total de 500 mil que han donado autoridades texanas.Hasta la misma fecha, a través del Programa Nacional de Vacunación, se habían aplicado nueve millones 42 mil 984 dosis en el estado.Inicialmente el programa gestionado por García Sepúlveda estaba dirigido a familias de trabajadores de empresas de Estados Unidos asentadas en Nuevo León, posteriormente a otras grandes empresas, así como estudiantes y personal de colegios privados que costearan los gastos de transporte, y más recientemente también se abrió para alumnos de escuelas públicas, cuyos gastos de transportación los cubre el gobierno estatal.