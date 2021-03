Nuevo mecanismo de fomento al cine va pese a amparo de Fidecine: Alejandra Frausto

Para motivar a la gente ante la reapertura de cines, la Secretaria de cultura Alejandra Frausto Guerrero fue una de las asistentes de esta tarde a las instalaciones de la Cineteca Nacional en donde habló sobre la decisión de un juez federal para evitar la desaparición del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine).

La funcionaria consideró que lo importante es que haya un presupuesto público y no un fideicomiso para el apoyo a las producciones cinematográficas y respaldó la creación del Fomento al Cine Mexicano (Focine).

"Como saben, en Focine (Fomento al cine mexicano), que es el nuevo mecanismo, se publicaron las 12 convocatorias y nos comprometimos desde el inicio que el apoyo al cine no se mermaría por el cambio de mecanismo", explicó.

"No depende de un fideicomiso sino del compromiso de un presupuesto público que está, las convocatorias están, los productores y realizadores han estado participando en las convocatorias y continúa (Fidecine), lo mismo va a pasar con Eficine, Efiartes, con todas las herramientas que tenemos de apoyo al desarrollo artístico", concluyó.

Hay que recordar que el año pasado se aprobó la extinción de 109 fideicomisos, entre los cuales se encontraba el Fidecine y el Profocine.

Optimista en reapertura de cines

Por otro lado, Frausto se mostró optimista con la reapertura de los cines, tras un segundo cierre debido a la pandemia por el Covid-19 que mantiene a la Ciudad de México en semáforo naranja.

"Es indispensable ir al cine, aunque mucha gente estuvo viendo cine mexicano en la pandemia en sus casas, desde Filmin Latino, desde lo que programamos con Cineteca en 'Contigo en la distancia', la verdad es que la experiencia de ir a una sala de cine segura es única. Entonces la respuesta ha sido muy buena", dijo a EL UNIVERSAL.

"La semana pasada abrimos ya el foro abierto que tuvo buena recepción, estuvo lleno, por primera vez se pagó por este espacio y es tanta la emoción de recuperar un espacio cultural que fue extraordinario. La gente muy respetuosa de los protocolos, cada quien tenía su petate numerado, que es muy bonito".

Frausto llegó poco antes de las 16:00 horas de este lunes para ver la cinta "Leona" de Isaac Cherem, largometraje que alcanzó a proyectarse por sólo dos días en diciembre antes del segundo cierre de salas. Con la reapertura de cines al 20% de capacidad será una de las historias que se proyecten en pantallas de la Cineteca.

"Ahora volver a la sala es un gusto enorme, que sepan los visitantes de la Cineteca Nacional y de los distintos foros que ya se están abriendo, que los protocolos son muy rigurosos, que los cuidamos, ya sea el teatro, el cine, los museos, los vamos a seguir cuidando, y que recuperen la vida cultural porque nos hace mucha falta nutrir el alma, con el arte caminamos en la libertad y yo creo que eso es lo que se nos vio coartado durante mucho tiempo entonces de eso se trata".