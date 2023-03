Nuevos libros de la SEP dan por hecho que alumnos saben química: ONG

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- Los nuevos libros de primer grado de primaria que se distribuirán en el próximo ciclo escolar 2023-2024, dan por sentado que niñas y niños que cursarán ese grado ya saben leer y escribir, que entienden de porcentajes y que ya conocen los elementos químicos de la tabla periódica, señalaron especialistas en educación y organizaciones civiles, como Educación con Rumbo y Suma por la Educación, entre otras.

En conferencia de prensa, expresaron que quienes idearon los libros de primer grado, dieron también por hecho que todos los niños de ese grado tendrán acceso a internet y dispositivos electrónicos, para seguir enlaces de códigos QR que se encuentran en diversas temáticas y poder así, consultar recursos complementarios.

"Lo peor del caso es que dichos códigos no llevan a ningún sitio o son enlaces a YouTube que ya están caducos", sostuvieron.

Uno de los libros de primer grado también hace referencias y contiene ilustraciones de figuras "idílicas para el Presidente, como Felipe Ángeles, Emiliano Zapata y Pancho Villa, además sus ilustraciones destacan a niños de bajos recursos en salones con paredes de madera y techos de teja".

Carta de confidencialidad para no filtrar contenidos

Francisco Landero, presidente de Suma por la Educación, resaltó que a quienes participaron en la elaboración de los libros de texto gratuitos que distribuye la Secretaría de Educación Pública (SEP), se les obligó a firmar una carta de confidencialidad, para que no se filtraran los contenidos de los nuevos ejemplares, que repartirá esa dependencia.

Exigieron a la SEP, que dirige Leticia Ramírez Amaya, a transparentar el estado que guardan los demás libros de texto de primaria gratuitos y a conocer qué proceso pedagógico se siguió para la realización de los ejemplares; aseguraron que para el diseño de los nuevos libros no se contó con la revisión de docentes, académicos y padres de familia.

Nuevos ejemplares aumentarán la polarización social

Destacaron también que los nuevos libros de texto gratuitos aumentarán la desigualdad, la pobreza, la ignorancia y sobre todo la polarización.

"Se tratan temas en donde los alumnos deben asumir roles sociales antagónicos. Se promueve la rebeldía y la confrontación en lugar de la solidaridad", dijeron.

Y agregaron que los nuevos ejemplares "condenarán a los alumnos a los estrechos límites de su propia circunstancia que, en la mayoría de los casos, es una circunstancia adversa, agrandando la gran desigualdad social, cultural, económica, educativa que padecemos".